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2 мая 2017, 0:38 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Фернандеш — лучший игрок «Локомотива» в апреле

Лучшим игроком апреля болельщики «Локомотива» признали полузащитника Мануэла Фернандеша, сообщает пресс-служба клуба.

Лучшим игроком апреля болельщики Локомотива признали полузащитника <span class=error>Мануэла</span> Фернандеша. Увеличить
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Всего в голосовании приняли участие 7885 человек. За 31-летнего португальца проголосовали 4354 человек (55,2 процента). В прошлом месяце хавбек забил три мяча в семи матчах.

Второе место в голосовании занял полузащитник Алексей Миранчук, набравший 1182 голоса (15 процентов), а замкнул тройку нападающий молодежной команды «Локо» Ислам Вагабов, за которого проголосовали 1026 человек (13 процентов). Ари и Соломон Кверквелия, ставшие четвертым и пятым, набрал 889 и 434 голоса соответственно.

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