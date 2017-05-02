Фернандеш — лучший игрок «Локомотива» в апреле
Лучшим игроком апреля болельщики «Локомотива» признали полузащитника Мануэла Фернандеша, сообщает
пресс-служба клуба.
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Всего в голосовании приняли участие 7885 человек. За 31-летнего португальца проголосовали 4354 человек (55,2 процента). В прошлом месяце хавбек забил три мяча в семи матчах.
Второе место в голосовании занял полузащитник Алексей Миранчук, набравший 1182 голоса (15 процентов), а замкнул тройку нападающий молодежной команды «Локо» Ислам Вагабов, за которого проголосовали 1026 человек (13 процентов). Ари и Соломон Кверквелия, ставшие четвертым и пятым, набрал 889 и 434 голоса соответственно.
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