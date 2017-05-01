ЦСКА интересуется нападающим «Ботафого» Сассой

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Сообщается, что контракт 23-летнего футболиста с бразильским клубом заканчивается по окончании этого года и зимой 2018-го «армейцы» могут попытаться заключить с ним договор.

«Ботафого» хочет подписать новый контракт с Сассой и ведёт переговоры с агентом игрока. Пока что стороны не сумели достичь соглашения.

Минувшей зимой сообщалось, что «Ботафого» отказался продать Сассу московскому «Локомотиву» за € 1,5 млн.