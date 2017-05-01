«Анжи» вслед за «Зенитом» приостановил «Краснодар»

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При Александре Григоряне, с которым осенью «СКА-Хабаровск» выбил из Кубка «Спартак», дагестанский клуб превратился в специалиста по противодействию грандам.

«Анжи» дал бой в Москве красно-белым, едва не победил в Петербурге. Теперь выстоял против «Краснодара», который ведет борьбу за 4-е еврокубковое место.

На фоне перипетий в лидирующей тройке это, конечно, второстепенный театр «военных» действий, хотя неравнодушные к вовлеченным сторонам, конечно, за ней внимательно следили и следят. Более того, в случае победы «Краснодар» приблизился бы на расстояние трех очков к ЦСКА.

Однако он нарвался на команду, у которой выездная модель получается лучше домашней. Это подтверждают очковые показатели. При равном количестве матчей дома и на чужих полях «Анжи» набрал в гостях 15 очков, а в Каспийске — 14. При этом весной он на своем поле проиграл «Уралу» и «Крыльям Советов», а также еле-еле сделал в предыдущем туре ничью с «Томью».

В стартовый состав «Краснодара» вернулся не игравший в Перми Каборе. Неожиданностью же стало появление с первых минут на левом фланге защиты не Рамиреса, а Торбинского, который до сих пор после зимнего перерыва появился лишь на несколько минут в Виго и ни разу не играл в национальном чемпионате.

У махачкалинцев отсутствовал Хубулов, отметившийся во встрече с «Томью» уникальным хет-триком — три реализованных пенальти. При этом содействие арбитра Безбородова не вызвало нареканий. Однако попутно полузащитник заработал «лишнее» предупреждение: третий «горчичник» в составе «Анжи» добавился к букету из пяти времен еще «Кубани».

Под вопросом было участие в матче Мусалова, получившего в игре с «Томью» сильный ушиб. Но левый защитник вышел на поле и совершил уже на первых минутах рывок по флангу. После его прострела Прудников при попытке произвести удар с хода промахнулся по мячу. Более того, в той атаке получил травму Будковский, которого вскоре пришлось заменить. Это повлекло за собой перестроение у гостей. Вперед в компанию к Прудникову выдвинулся Кацаев, а вступивший в игру Форбс стал действовать на его позиции справа в средней линии.

Инициативой, между тем, прочно завладели краснодарцы. Они интересно перемещали мяч возле периметра штрафной площади, но на том все заканчивалось. Пытаясь пролезть к воротам по центру за счет розыгрыша накоротке, хозяева увязали в плотных оборонительных порядках соперника.

Требовалось решающее ускорение, и на первый план на некоторое время выдвинулся Смолов. Он даже забил гол, который был отменен из-за офсайда. После этого дважды в течение минуты дальние забросы за спины защитников на ход Смолову делал Каборе, зачинатель краснодарского наступления, однако лучшему бомбардиру мешали то Паршивлюк, то вовремя вышедший навстречу Юрченко.

Самый острый до перерыва момент случился после того, как Торбинский обыграл на краю Форбса. От подставленной под прострел пятки Классона мяч взвился вверх и опустился рядом со штангой. Но в целом ближе к перерыву игра подравнялась. Футболисты «Анжи» проводили ответные атаки и успевали организованно отступать.

Во втором тайме шла уже форменная осада ворот «Анжи» (64 процента владения мячом у «Краснодара» по итогам матча). Гости, тем не менее, храбро держались, не позволяя вплоть до последних минут создавать моменты, которые можно было бы величать голевыми. О своем присутствии на поле Смолов напомнил, когда на 86-й минуте после подачи углового в него попал летевший в сторону ворот мяч. Причем, форвард и в этом случае оказался в офсайде.

Остается гадать, как сыграл бы в том моменте Юрченко, зато можно не в сослагательном, а в изъявительном наклонении написать, что чуть позже вратарь гостей спас команду от поражения при выходе один на один с ним Перейры. Уругвайцу не удалось ни протолкнуть мяч между ногами у голкипера, ни добить его после отскока.