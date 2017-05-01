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1 мая 2017, 23:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гранквист: «Краснодар» нацелен занять место в четверке чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 1 мая. /Корр. ТАСС Сергей Окулов/. «Краснодар» должен выигрывать оставшиеся четыре игры чемпионата России по футболу, команда обязана занять место не ниже четвертого в турнирной таблице. Такое мнение журналистам высказал защитник «Краснодара» Андреас Гранквист.

Защитник выразил сожаление в связи с тем что команде не удалось одержать победу в последнем матче чемпионата на своем поле. Увеличить
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В понедельник «Краснодар» дома сыграл с «Анжи» вничью — 0:0.

«Мы очень расстроены, ведь это была последняя домашняя игра в сезоне, мы были настроены на победу, но не создали нужное количество голевых моментов. “Анжи” нужно отдать должное — хорошо сыграли в обороне. Мы действовали шаблонно, пытались атаковать через центр. Был разговор в раздевалке, что не нужно отчаиваться, нужно держать выше голову», — отметил Гранквист.

«У нас есть задача — занять место не ниже четвертого. Может быть, и лучше, что мы будем играть в гостях, команды на будут отсиживаться в обороне, у нас будет больше голевых шансов. У меня нет никаких негативных слов в адрес тренера, он делает прекрасную работу с командой, с его приходом игра стала более сбалансированной как в атаке, так и в обороне», — добавил он.

По словам нападающего «Краснодара» Виктора Классона, команда нацелена на попадание в Лигу Европы. «Главная задача — опередить “Ростов”, чтобы получить место в Лиге Европы. Если мы четыре игры выиграем, есть шанс и “Зенит” опередить», — заявил футболист.

В 27-м туре «Краснодар» 7 мая в гостях сыграет с «Оренбургом».

1.05.2017 18:00 Зрители 27658 основной раунд: 26-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Александр Григорян
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
82′ Дмитрий Торбинский 5
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Федор Смолов 90
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
58′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Рикардо Лаборде 21
46′ Виктор Классон 16
53′ Маурисио Перейра 33
70′ Вячеслав Подберезкин 11
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
1 Давид Юрченко (к) 90+2′
24 Сергей Паршивлюк
57 Магомед Мусалов 65′
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель
10 Адлан Кацаев
91 Павел Яковлев 60′
2 Гурам Тетрашвили
77 Аяз Гулиев 33′
28 Филипп Будковский 11′
94 Браун Фелисио Форбс 81′
19 Павел Долгов
99 Александр Прудников 63′
6 Саид Эззатоллахи
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 1
4 Угловые 3
15 Фолы 16
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
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