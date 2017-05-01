Гранквист: «Краснодар» нацелен занять место в четверке чемпионата России по футболу

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В понедельник «Краснодар» дома сыграл с «Анжи» вничью — 0:0.

«Мы очень расстроены, ведь это была последняя домашняя игра в сезоне, мы были настроены на победу, но не создали нужное количество голевых моментов. “Анжи” нужно отдать должное — хорошо сыграли в обороне. Мы действовали шаблонно, пытались атаковать через центр. Был разговор в раздевалке, что не нужно отчаиваться, нужно держать выше голову», — отметил Гранквист.

«У нас есть задача — занять место не ниже четвертого. Может быть, и лучше, что мы будем играть в гостях, команды на будут отсиживаться в обороне, у нас будет больше голевых шансов. У меня нет никаких негативных слов в адрес тренера, он делает прекрасную работу с командой, с его приходом игра стала более сбалансированной как в атаке, так и в обороне», — добавил он.

По словам нападающего «Краснодара» Виктора Классона, команда нацелена на попадание в Лигу Европы. «Главная задача — опередить “Ростов”, чтобы получить место в Лиге Европы. Если мы четыре игры выиграем, есть шанс и “Зенит” опередить», — заявил футболист.

В 27-м туре «Краснодар» 7 мая в гостях сыграет с «Оренбургом».