«Краснодар» и «Анжи» сыграли вничью в матче чемпионата России
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. «Краснодар» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
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«Краснодар» прервал серию из трех побед, но при этом продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 10 матчей. В последний раз футболисты «Краснодара» проигрывали в чемпионате страны грозненскому «Тереку» 1 декабря 2016 года (1:2). Краснодарский клуб с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим ЦСКА на пять баллов.
«Анжи» имеет в активе 29 очков и располагается на 12-й строчке.
В следующем туре чемпионата России «Краснодар» 7 мая на выезде сыграет с «Оренбургом», «Анжи» на следующий день примет московский «Локомотив».
|1.05.2017 18:00
|Зрители 27658
|основной раунд: 26-й тур
|Арена Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Александр Григорян
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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