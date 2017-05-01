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1 мая 2017, 20:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» и «Анжи» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. «Краснодар» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Увеличить
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«Краснодар» прервал серию из трех побед, но при этом продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 10 матчей. В последний раз футболисты «Краснодара» проигрывали в чемпионате страны грозненскому «Тереку» 1 декабря 2016 года (1:2). Краснодарский клуб с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим ЦСКА на пять баллов.

«Анжи» имеет в активе 29 очков и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» 7 мая на выезде сыграет с «Оренбургом», «Анжи» на следующий день примет московский «Локомотив».

1.05.2017 18:00 Зрители 27658 основной раунд: 26-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Александр Григорян
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
82′ Дмитрий Торбинский 5
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Федор Смолов 90
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
58′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Рикардо Лаборде 21
46′ Виктор Классон 16
53′ Маурисио Перейра 33
70′ Вячеслав Подберезкин 11
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
1 Давид Юрченко (к) 90+2′
24 Сергей Паршивлюк
57 Магомед Мусалов 65′
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель
10 Адлан Кацаев
91 Павел Яковлев 60′
2 Гурам Тетрашвили
77 Аяз Гулиев 33′
28 Филипп Будковский 11′
94 Браун Фелисио Форбс 81′
19 Павел Долгов
99 Александр Прудников 63′
6 Саид Эззатоллахи
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 1
4 Угловые 3
15 Фолы 16
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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