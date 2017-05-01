«Краснодар» и «Анжи» сыграли вничью в матче чемпионата России

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«Краснодар» прервал серию из трех побед, но при этом продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 10 матчей. В последний раз футболисты «Краснодара» проигрывали в чемпионате страны грозненскому «Тереку» 1 декабря 2016 года (1:2). Краснодарский клуб с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим ЦСКА на пять баллов.

«Анжи» имеет в активе 29 очков и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» 7 мая на выезде сыграет с «Оренбургом», «Анжи» на следующий день примет московский «Локомотив».