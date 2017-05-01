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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29609614/
1 мая 2017, 19:24 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Луческу не понравилось поле, Петракову — судейство

Главные тренеры «Зенита» и «Томи» — о матче в Томске, условиях проведения игры и судействе.

Тренеры Зенита и Томи — о главном. Увеличить
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— Получилась сложная игра, — начал главный тренер питерцев Мирча Луческу. — Не совсем хорошее поле было сегодня. Может быть, на хорошем газоне спектакль получился бы более зрелищным, и болельщики были бы довольны. Именно из-за некачественного газона было много потерь. На таком поле проще обороняться, играть в силовой футбол, чем атаковать и пытаться вскрывать плотную оборону соперника. В первом тайме, пока поле было в более хорошем состоянии, мы создавали много моментов, поймали на контратаке соперника, после чего забил Шатов, сделали много фланговых передач.

Во втором тайме поле испортилось, и игра проходила совсем по-другому. Во второй половине встречи позволили сопернику провести несколько контратак. Они были, может быть, не такие опасные, но все-таки были. Могли и мы забить еще — были моменты у Дзюбы и Шатова. В целом, очень важные три очка для нас. Впереди четыре важные игры чемпионата.

— Какое впечатление произвела «Томь» на вас?

— Очень правильная политика их клуба. Петраков выбрал верное направление. Молодые футболисты, играя в конце чемпионата, будут набираться опыта, и это будет для них стимулом, чтобы вернуться сюда в премьер-лигу. Сейчас ранняя весна, но поле не соответствует тому, чтобы создавать на нем спектакль, от которого бы зрители получали удовольствие. Наверное, над этим компонентом нужно хорошо подумать.

Мы играли в Оренбурге на искусственном поле, и оно было очень хорошее. Возможно, стоит подумать о том, чтобы постелить здесь искусственный газон последнего поколения, который поможет показывать футбол, от которого получат удовольствие футболисты и зрители. На этом же поле больше единоборств, стыков, и на таких полях игроки получают больше всего травм.

— Турецкие СМИ писали о вашей встрече с президентом «Галатасарая». Правда ли это?

— Вы просто не знаете турецкую прессу. Когда заканчивается чемпионат, они всегда кого-то сватают туда. Работая там, я оставил за собой хороший след, поэтому всегда в конце каждого чемпионата две команды, кроме той, которая стала чемпионом, обязательно якобы обращаются ко мне. По большому счету я бы физически не смог встретиться с президентом «Галатасарая», поскольку был все время в Петербурге. ​.

ПЕТРАКОВ СЧИТАЕТ БЕССМЫСЛЕННЫМИ РАЗГОВОРЫ О СУДЕЙСТВЕ

— Тяжело нам еще с такими командами играть, у которых хорошее содержание футбола, комбинационная игра, техническое оснащение, — сказал для клубной пресс-службы главный тренер сибиряков Валерий Петраков. — Мы просто не успевали идти в отбор, но для ребят это будет хорошим уроком. Наш следующий соперник, «Спартак», играет по той же схеме, что и «Зенит», поэтому футболисты из сегодняшней встречи должны сделать правильные выводы.

Кришито ударил локтем Соболева по лицу? У нас в России, когда легионеров бьешь, карточки давать нельзя. Если бы было в обратную сторону, думаю, дали бы. Боковой стоит, главный стоит, я стою, игроки стоят и все видят удар по лицу, но они говорят, что не было такого. Как доказать?! Правду не найдешь, не нужно никому ничего доказывать.

Три пенальти в наши ворота в матче с «Анжи»? Второй пенальти был, а все остальные — выдуманные. Идет борьба, Большунов борется с игроком, соперник идет на фол и падает. В первом пенальти футболист не играл рукой, он не мешает атаке, не перехватывает, реакции на защиту ворот нет. Человек поскользнулся, задел мяч рукой, но тогда почему во время прострела в других матчах, когда мяч попадает в руку, Как доказать?! Дело даже не в пенальти, а в самой игре. Взгляните на то, как арбитр отдавал штрафные, свободные в пользу «Анжи». Вот это надо смотреть. Почему так? Но кому это интересно….

А вот цитата Петракова о судействе из послематчевого интервью:

— О чем тут говорить. Я считаю — бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо — реакции никакой. Объясните мне — как? Идет борьба, наш игрок просто подтолкнул — судья дает карточку. Посмотрите, какие фолы — все свистит в одну сторону. Не знаю, такая тема, которую не хочется обсуждать.

1.05.2017 13:00 Зрители 6958 основной раунд: 26-й тур Труд
Томь 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Валерий Петраков Мирча Луческу
Голы
17 Олег Шатов (В. Жулиану, А. Дзюба) 35′
10 Мигел Алвеш Данни (О. Шатов, А. Дзюба) 83′
Составы
Александр Мелихов 42
Дмитрий Сасин 87
Артем Попов 18
Марк Карымов 69
Антон Митерев 84
Павел Голышев (к) 7
Алексей Пугин 17
Валерий Чуперка 92
46′ Анте Пульич 4
Александр Букачев 96
64′ Никита Гвинейский 98
Даниил Большунов 88
31′ 88′ Александр Соболев 97
Руслан Салахутдинов 65
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
81 Юрий Жирков
4 Доменико Кришито 31′
60 Бранислав Иванович
22 Артем Дзюба
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
10 Мигел Алвеш Данни (к) 84′
7 Виктор де Паула Жулиану 77′
29 Роберт Мак
33 Эрнани 62′
30 Ибрагим Цаллагов
17 Олег Шатов 88′
11 Александр Кержаков
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 8
2 Удары (всего) 13
0 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 6
14 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Данни: Нельзя говорить, что Луческу в «Зените» не влился в коллектив

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ТОМСК, 1 мая. /ТАСС/. Неправильно говорить, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в санкт-петербургcкой команде не сумел найти взаимопонимания с игроками. Об этом журналистам заявил португальский полузащитник сине-бело- голубых Мигел Данни.
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