Луческу не понравилось поле, Петракову — судейство
Главные тренеры «Зенита» и «Томи» — о матче в Томске, условиях проведения игры и судействе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Получилась сложная игра, — начал главный тренер питерцев Мирча Луческу. — Не совсем хорошее поле было сегодня. Может быть, на хорошем газоне спектакль получился бы более зрелищным, и болельщики были бы довольны. Именно
Во втором тайме поле испортилось, и игра проходила совсем
— Какое впечатление произвела «Томь» на вас?
— Очень правильная политика их клуба. Петраков выбрал верное направление. Молодые футболисты, играя в конце чемпионата, будут набираться опыта, и это будет для них стимулом, чтобы вернуться сюда в
Мы играли в Оренбурге на искусственном поле, и оно было очень хорошее. Возможно, стоит подумать о том, чтобы постелить здесь искусственный газон последнего поколения, который поможет показывать футбол, от которого получат удовольствие футболисты и зрители. На этом же поле больше единоборств, стыков, и на таких полях игроки получают больше всего травм.
— Турецкие СМИ писали о вашей встрече с президентом «Галатасарая». Правда ли это?
— Вы просто не знаете турецкую прессу. Когда заканчивается чемпионат, они всегда
ПЕТРАКОВ СЧИТАЕТ БЕССМЫСЛЕННЫМИ РАЗГОВОРЫ О СУДЕЙСТВЕ
— Тяжело нам еще с такими командами играть, у которых хорошее содержание футбола, комбинационная игра, техническое оснащение, — сказал для клубной
Кришито ударил локтем Соболева по лицу? У нас в России, когда легионеров бьешь, карточки давать нельзя. Если бы было в обратную сторону, думаю, дали бы. Боковой стоит, главный стоит, я стою, игроки стоят и все видят удар по лицу, но они говорят, что не было такого. Как доказать?! Правду не найдешь, не нужно никому ничего доказывать.
Три пенальти в наши ворота в матче с «Анжи»? Второй пенальти был, а все остальные — выдуманные. Идет борьба, Большунов борется с игроком, соперник идет на фол и падает. В первом пенальти футболист не играл рукой, он не мешает атаке, не перехватывает, реакции на защиту ворот нет. Человек поскользнулся, задел мяч рукой, но тогда почему во время прострела в других матчах, когда мяч попадает в руку, Как доказать?! Дело даже не в пенальти, а в самой игре. Взгляните на то, как арбитр отдавал штрафные, свободные в пользу «Анжи». Вот это надо смотреть. Почему так? Но кому это интересно….
А вот цитата Петракова о судействе из послематчевого интервью:
— О чем тут говорить. Я считаю — бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо — реакции никакой. Объясните мне — как? Идет борьба, наш игрок просто подтолкнул — судья дает карточку. Посмотрите, какие фолы — все свистит в одну сторону. Не знаю, такая тема, которую не хочется обсуждать.
|Валерий Петраков
|Мирча Луческу
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|8
|2
|Удары (всего)
|13
|0
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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