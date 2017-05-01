К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Получилась сложная игра, — начал главный тренер питерцев Мирча Луческу. — Не совсем хорошее поле было сегодня. Может быть, на хорошем газоне спектакль получился бы более зрелищным, и болельщики были бы довольны. Именно из-за некачественного газона было много потерь. На таком поле проще обороняться, играть в силовой футбол, чем атаковать и пытаться вскрывать плотную оборону соперника. В первом тайме, пока поле было в более хорошем состоянии, мы создавали много моментов, поймали на контратаке соперника, после чего забил Шатов, сделали много фланговых передач.

Во втором тайме поле испортилось, и игра проходила совсем по-другому. Во второй половине встречи позволили сопернику провести несколько контратак. Они были, может быть, не такие опасные, но все-таки были. Могли и мы забить еще — были моменты у Дзюбы и Шатова. В целом, очень важные три очка для нас. Впереди четыре важные игры чемпионата.

— Какое впечатление произвела «Томь» на вас?

— Очень правильная политика их клуба. Петраков выбрал верное направление. Молодые футболисты, играя в конце чемпионата, будут набираться опыта, и это будет для них стимулом, чтобы вернуться сюда в премьер-лигу. Сейчас ранняя весна, но поле не соответствует тому, чтобы создавать на нем спектакль, от которого бы зрители получали удовольствие. Наверное, над этим компонентом нужно хорошо подумать.

Мы играли в Оренбурге на искусственном поле, и оно было очень хорошее. Возможно, стоит подумать о том, чтобы постелить здесь искусственный газон последнего поколения, который поможет показывать футбол, от которого получат удовольствие футболисты и зрители. На этом же поле больше единоборств, стыков, и на таких полях игроки получают больше всего травм.

— Турецкие СМИ писали о вашей встрече с президентом «Галатасарая». Правда ли это?

— Вы просто не знаете турецкую прессу. Когда заканчивается чемпионат, они всегда кого-то сватают туда. Работая там, я оставил за собой хороший след, поэтому всегда в конце каждого чемпионата две команды, кроме той, которая стала чемпионом, обязательно якобы обращаются ко мне. По большому счету я бы физически не смог встретиться с президентом «Галатасарая», поскольку был все время в Петербурге. ​.

ПЕТРАКОВ СЧИТАЕТ БЕССМЫСЛЕННЫМИ РАЗГОВОРЫ О СУДЕЙСТВЕ

— Тяжело нам еще с такими командами играть, у которых хорошее содержание футбола, комбинационная игра, техническое оснащение, — сказал для клубной пресс-службы главный тренер сибиряков Валерий Петраков. — Мы просто не успевали идти в отбор, но для ребят это будет хорошим уроком. Наш следующий соперник, «Спартак», играет по той же схеме, что и «Зенит», поэтому футболисты из сегодняшней встречи должны сделать правильные выводы.

Кришито ударил локтем Соболева по лицу? У нас в России, когда легионеров бьешь, карточки давать нельзя. Если бы было в обратную сторону, думаю, дали бы. Боковой стоит, главный стоит, я стою, игроки стоят и все видят удар по лицу, но они говорят, что не было такого. Как доказать?! Правду не найдешь, не нужно никому ничего доказывать.

Три пенальти в наши ворота в матче с «Анжи»? Второй пенальти был, а все остальные — выдуманные. Идет борьба, Большунов борется с игроком, соперник идет на фол и падает. В первом пенальти футболист не играл рукой, он не мешает атаке, не перехватывает, реакции на защиту ворот нет. Человек поскользнулся, задел мяч рукой, но тогда почему во время прострела в других матчах, когда мяч попадает в руку, Как доказать?! Дело даже не в пенальти, а в самой игре. Взгляните на то, как арбитр отдавал штрафные, свободные в пользу «Анжи». Вот это надо смотреть. Почему так? Но кому это интересно….

А вот цитата Петракова о судействе из послематчевого интервью:

— О чем тут говорить. Я считаю — бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо — реакции никакой. Объясните мне — как? Идет борьба, наш игрок просто подтолкнул — судья дает карточку. Посмотрите, какие фолы — все свистит в одну сторону. Не знаю, такая тема, которую не хочется обсуждать.