Все матчи последнего тура чемпионата России по футболу начнутся в 15:00 мск

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Девушка легендарного футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны Росио Олива, выступающая во второй лиге чемпионата страны среди женщин за команду «Экскурсионистас», забила первый гол в своей карьере рукой. Об этом сообщает портал Goal.