Все матчи последнего тура чемпионата России по футболу начнутся в 15:00 мск
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Все матчи заключительного тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 начнутся в 15:00 мск. Об этом сообщается на сайте Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ).
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30-й тур состоится 21 мая. В рамках него пройдут матчи: «Арсенал» — «Спартак», «Амкар» — «Рубин», ЦСКА — «Анжи», «Оренбург» — «Ростов», «Уфа» — «Урал», «Локомотив» — «Зенит», «Томь» — «Краснодар» и «Крылья Советов» — «Терек».
В турнирной таблице лидирует «Спартак» — 60 очков (26 матчей). 52 очка у «Зенита» (26), 50 — у ЦСКА (26).
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