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1 мая 2017, 18:43 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Крылья» и «Оренбург» отправили Тулу в зону вылета

Ничья «Крыльев Советов» и «Оренбурга» не устроила обе команды, однако самарцы все же поднялись в зону «стыков», отправив на роковую пятнадцатую позицию «Арсенал».

Ничья в Самаре не устроила обе команды. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

У Самары что ни тур — сражение за шесть очков. Четырьмя днями ранее команда Вадима Скрипченко снова опустилась в зону прямого вылета, хотя, от занимавшего 13-е место «Оренбурга» отставали всего на одно очко. Провести работу над ошибками и исправить ситуацию «Крылья» могли оперативно, хотя и гостей это касалось ровно в той же степени. При этом тренерам пришлось перестраивать игру в связи с отсутствием важных фигур — самарца Таранова, а так же оренбуржцев Дюриша и Ойеволе.

Хозяева большую часть первого тайма смотрелись острее, однако статус героев к перерыву заслужили не Зуев с Корниленко, а голкипер «Оренбурга» Руденко, своими спасениями заставивший оппонентов от отчаяния хвататься за голову. Поддерживали своего стража ворот и защитники. В частности Андреев, дважды успевший помешать выходившему на убойные позиции Брюно. Можно, конечно, посетовать на невезение, однако шансы, не использованные перед уходом на перерыв Воробьевым и Полуяхтовым расклад сил сбалансировали.

После паузы все вернулось на круги своя. «Крылья» летели в атаку, Корниленко с Башкировым не забивали, а вышколенный коллектив Роберта Евдокимова терпел и ждал. Момента, когда хозяева наконец-то нарушат правила, и гений штрафных Георгиев исполнит очередной шедевр. Дождались, и полет вернувшегося в состав Лории оказался сколь красивым, столь и бессмысленным. Такие удары не берутся.

Как и пенальти, заработанный Корниленко и реализованный Ятченко. Самара и Оренбург остались при своих, а в зону вылета опустилась не устоявший накануне в Уфе «Арсенал».

ЦИФРЫ

2 мяча в этом чемпионате записал на свой счет ранее не отличившийся в премьер-лиге защитник «Крыльев» Ятченко.

3 гола забил в этом сезоне со штрафных полузащитник «Оренбурга» Георгиев. Столько же раз болгарин поражал цель с 11-метровой отметки.

ЦИТАТЫ

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер «Оренбурга»:

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Крыльев Советов»:

1.05.2017 15:30 Зрители 7915 основной раунд: 26-й тур Металлург
Крылья Советов 1:1 Оренбург
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Роберт Евдокимов
Голы
85′ Дмитрий Ятченко 3
40 Благое Георгиев 68′
Составы
Георгий Лория 17
Георгий Зотов 31
Дмитрий Ятченко 3
Жозе Феррейра Надсон 6
Вячеслав Зинков 21
Александр Зуев 27
Кристиан Паскуато 10
Сергей Корниленко (к) 8
Срджан Мияйлович 20
65′ Жанни Брюно 29
Сергей Ткачев 77
72′ Евгений Башкиров 2
Александр Глеб 11
1 Александр Руденко
12 Андрей Малых 84′
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
15 Дмитрий Андреев (к)
9 Владимир Парняков
40 Благое Георгиев
50 Станислав Драгун
48 Максим Григорьев 46′
23 Сергей Бреев
5 Роман Воробьев 82′
32 Денис Попович
45 Элгуджа Лобжанидзе 71′
10 Анзор Саная
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 5
12 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 4
11 Угловые 1
16 Фолы 11
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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