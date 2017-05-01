«Крылья» и «Оренбург» отправили Тулу в зону вылета

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

У Самары что ни тур — сражение за шесть очков. Четырьмя днями ранее команда Вадима Скрипченко снова опустилась в зону прямого вылета, хотя, от занимавшего 13-е место «Оренбурга» отставали всего на одно очко. Провести работу над ошибками и исправить ситуацию «Крылья» могли оперативно, хотя и гостей это касалось ровно в той же степени. При этом тренерам пришлось перестраивать игру в связи с отсутствием важных фигур — самарца Таранова, а так же оренбуржцев Дюриша и Ойеволе.

Хозяева большую часть первого тайма смотрелись острее, однако статус героев к перерыву заслужили не Зуев с Корниленко, а голкипер «Оренбурга» Руденко, своими спасениями заставивший оппонентов от отчаяния хвататься за голову. Поддерживали своего стража ворот и защитники. В частности Андреев, дважды успевший помешать выходившему на убойные позиции Брюно. Можно, конечно, посетовать на невезение, однако шансы, не использованные перед уходом на перерыв Воробьевым и Полуяхтовым расклад сил сбалансировали.

После паузы все вернулось на круги своя. «Крылья» летели в атаку, Корниленко с Башкировым не забивали, а вышколенный коллектив Роберта Евдокимова терпел и ждал. Момента, когда хозяева наконец-то нарушат правила, и гений штрафных Георгиев исполнит очередной шедевр. Дождались, и полет вернувшегося в состав Лории оказался сколь красивым, столь и бессмысленным. Такие удары не берутся.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcorenburg">@fcorenburg</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 26-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3?src=hash">#КрыльяОренбург</a> 0:1 68' Благой Георгиев (Благо) <a href="https://t.co/p3sWCh9ujt">pic.twitter.com/p3sWCh9ujt</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/859045884373413889">1 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как и пенальти, заработанный Корниленко и реализованный Ятченко. Самара и Оренбург остались при своих, а в зону вылета опустилась не устоявший накануне в Уфе «Арсенал».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fckssamara">@fckssamara</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 26-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3?src=hash">#КрыльяОренбург</a> 1:1 85' Дмитрий Ятченко (Пенальти) <a href="https://t.co/7HfxGpyi55">pic.twitter.com/7HfxGpyi55</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/859049703006244864">1 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ

2 мяча в этом чемпионате записал на свой счет ранее не отличившийся в премьер-лиге защитник «Крыльев» Ятченко.

3 гола забил в этом сезоне со штрафных полузащитник «Оренбурга» Георгиев. Столько же раз болгарин поражал цель с 11-метровой отметки.

ЦИТАТЫ

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер «Оренбурга»:

Цитата — Мы выполнили не все, что задумали. В первом тайме действовали немного неправильно и слишком сильно прижимались к воротам, но тут надо отдать должное «Крыльям Советов», у которых в линии атаки подобраны техничные футболисты. Конечно, мы хотели выиграть, однако предвзятый пенальти все испортил. Обязательно выложим этот эпизод на нашем сайте. Этот судья и в Томске нам два 11-метровых не поставил.

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Крыльев Советов»: