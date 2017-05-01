«Крылья» и «Оренбург» отправили Тулу в зону вылета
Ничья «Крыльев Советов» и «Оренбурга» не устроила обе команды, однако самарцы все же поднялись в зону «стыков», отправив на роковую пятнадцатую позицию «Арсенал».
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
У Самары что ни тур — сражение за шесть очков. Четырьмя днями ранее команда Вадима Скрипченко снова опустилась в зону прямого вылета, хотя, от занимавшего 13-е место «Оренбурга» отставали всего на одно очко. Провести работу над ошибками и исправить ситуацию «Крылья» могли оперативно, хотя и гостей это касалось ровно в той же степени. При этом тренерам пришлось перестраивать игру в связи с отсутствием важных фигур — самарца Таранова, а так же оренбуржцев Дюриша и Ойеволе.
Хозяева большую часть первого тайма смотрелись острее, однако статус героев к перерыву заслужили не Зуев с Корниленко, а голкипер «Оренбурга» Руденко, своими спасениями заставивший оппонентов от отчаяния хвататься за голову. Поддерживали своего стража ворот и защитники. В частности Андреев, дважды успевший помешать выходившему на убойные позиции Брюно. Можно, конечно, посетовать на невезение, однако шансы, не использованные перед уходом на перерыв Воробьевым и Полуяхтовым расклад сил сбалансировали.
После паузы все вернулось на круги своя. «Крылья» летели в атаку, Корниленко с Башкировым не забивали, а вышколенный коллектив Роберта Евдокимова терпел и ждал. Момента, когда хозяева
Как и пенальти, заработанный Корниленко и реализованный Ятченко. Самара и Оренбург остались при своих, а в зону вылета опустилась не устоявший накануне в Уфе «Арсенал».
ЦИФРЫ
2 мяча в этом чемпионате записал на свой счет ранее не отличившийся в
3 гола забил в этом сезоне со штрафных полузащитник «Оренбурга» Георгиев. Столько же раз болгарин поражал цель с 11-метровой отметки.
ЦИТАТЫ
Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер «Оренбурга»:
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Крыльев Советов»:
|1.05.2017 15:30
|Зрители 7915
|основной раунд: 26-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|1:1
|Оренбург
|Первый тайм: 0:0
|Вадим Скрипченко
|Роберт Евдокимов
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|5
|12
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|1
|16
|Фолы
|11
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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