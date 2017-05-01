Евдокимов: Этот предвзятый пенальти от Карасёва всё испортил

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Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада Сергея Карасёва.

«Мы не всё выполнили, что задумали. В первом тайме играли немного неправильно. Но, наверное, это доказывает силу “Крыльев”. Сегодня было очень тяжело. Хотели победить, конечно. Но этот предвзятый пенальти всё испортил. В Томске этот судья не поставил нам два пенальти. Будем смотреть», — сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».