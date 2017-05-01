Евдокимов: Этот предвзятый пенальти от Карасёва всё испортил
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от ничьей с «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РФПЛ.
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Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада Сергея Карасёва.
«Мы не всё выполнили, что задумали. В первом тайме играли немного неправильно. Но, наверное, это доказывает силу “Крыльев”. Сегодня было очень тяжело. Хотели победить, конечно. Но этот предвзятый пенальти всё испортил. В Томске этот судья не поставил нам два пенальти. Будем смотреть», — сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».
|1.05.2017 15:30
|Зрители 7915
|основной раунд: 26-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|1:1
|Оренбург
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Вадим Скрипченко
|Роберт Евдокимов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|5
|12
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|1
|16
|Фолы
|11
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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