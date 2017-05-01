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1 мая 2017, 18:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Евдокимов: Этот предвзятый пенальти от Карасёва всё испортил

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от ничьей с «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РФПЛ.

Главный тренер Оренбурга Роберт <span class=error>Евдокимов</span> поделился впечатлениями от ничьей с Крыльями Советов в матче 26-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада Сергея Карасёва.

«Мы не всё выполнили, что задумали. В первом тайме играли немного неправильно. Но, наверное, это доказывает силу “Крыльев”. Сегодня было очень тяжело. Хотели победить, конечно. Но этот предвзятый пенальти всё испортил. В Томске этот судья не поставил нам два пенальти. Будем смотреть», — сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».

1.05.2017 15:30 Зрители 7915 основной раунд: 26-й тур Металлург
Крылья Советов 1:1 Оренбург
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Роберт Евдокимов
Голы
85′ Дмитрий Ятченко 3
40 Благое Георгиев 68′
Составы
Георгий Лория 17
Георгий Зотов 31
Дмитрий Ятченко 3
Жозе Феррейра Надсон 6
Вячеслав Зинков 21
Александр Зуев 27
Кристиан Паскуато 10
Сергей Корниленко (к) 8
Срджан Мияйлович 20
65′ Жанни Брюно 29
Сергей Ткачев 77
72′ Евгений Башкиров 2
Александр Глеб 11
1 Александр Руденко
12 Андрей Малых 84′
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
15 Дмитрий Андреев (к)
9 Владимир Парняков
40 Благое Георгиев
50 Станислав Драгун
48 Максим Григорьев 46′
23 Сергей Бреев
5 Роман Воробьев 82′
32 Денис Попович
45 Элгуджа Лобжанидзе 71′
10 Анзор Саная
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 5
12 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 4
11 Угловые 1
16 Фолы 11
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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