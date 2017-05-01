Гол Ятченко с пенальти принес «Крыльям Советов» ничью с «Оренбургом» в матче РФПЛ
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
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В составе гостей мяч на 68-й минуте забил Благой Георгиев. У хозяев с пенальти отличился Дмитрий Ятченко (85).
«Оренбург» с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Крылья Советов» с 22 очками располагаются на 14-й строчке.
В следующем матче «Оренбург» 7 мая примет «Краснодар», «Крылья Советов» на следующий день в гостях сыграют с екатеринбургским «Уралом».
|1.05.2017 15:30
|Зрители 7915
|основной раунд: 26-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|1:1
|Оренбург
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Вадим Скрипченко
|Роберт Евдокимов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|5
|12
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|1
|16
|Фолы
|11
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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