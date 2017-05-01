Гол Ятченко с пенальти принес «Крыльям Советов» ничью с «Оренбургом» в матче РФПЛ

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В составе гостей мяч на 68-й минуте забил Благой Георгиев. У хозяев с пенальти отличился Дмитрий Ятченко (85).

«Оренбург» с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Крылья Советов» с 22 очками располагаются на 14-й строчке.

В следующем матче «Оренбург» 7 мая примет «Краснодар», «Крылья Советов» на следующий день в гостях сыграют с екатеринбургским «Уралом».