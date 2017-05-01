Данни: Нельзя говорить, что Луческу в «Зените» не влился в коллектив

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В СМИ на протяжении сезона периодически появлялась информация, что Луческу конфликтует с рядом игроков «Зенита», в частности, с полузащитником Олегом Шатовым. Агент Шатова Кахор Муминов в конце февраля сказал «Спорт- Экспрессу», что футболисты санкт-петербургской команды «не любят и не понимают своего тренера». В начале апреля после матча с «Анжи» Шатов, проходя мимо журналистов в микст- зоне, сказал: «Главному тренеру и без нас хорошо». Сам Луческу вскоре заявил, что между ним и Шатовым нет никакого конфликта.

«Луческу выиграл очень много трофеев. Как можно говорить, что этот тренер не вольется в какую-то команду? — сказал Данни. — Не всегда мы выигрывали чемпионат, не каждый год мы можем выигрывать золото. Мы просто должны продолжать делать свою работу и в следующем году бороться за золото».

Говоря о матче 26-го тура в Томске, в котором «Зенит» победил со счетом 2:0, а сам Данни отметился забитым мячом, капитан сказал, что «поле было чуть-чуть плохое». «Но нужно продолжать бороться, нам нужны были эти три очка, и сейчас мы должны продолжать, чтобы занимать второе место», — отметил португальский футболист.

Он рассказал также, что ему «очень понравилась томская команда». «Я думаю, это будущее томского футбола. Надеюсь, эта команда в скором будущем сможет вернуться в премьер- лигу, потому что это будет плюс и для Томска, и для всего российского футбола», — поделился Данни.

Луческу является главным тренером «Зенита» с конца мая 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 санкт- петербургская команда занимает второе место после 26 туров, отставая от лидера — московского «Спартака» — на восемь очков.