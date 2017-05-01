Данни: Нельзя говорить, что Луческу в «Зените» не влился в коллектив
ТОМСК, 1 мая. /ТАСС/. Неправильно говорить, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в
санкт-петербургcкой команде не сумел найти взаимопонимания с игроками. Об этом журналистам заявил португальский полузащитник сине-бело- голубых Мигел Данни.
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В СМИ на протяжении сезона периодически появлялась информация, что Луческу конфликтует с рядом игроков «Зенита», в частности, с полузащитником Олегом Шатовым. Агент Шатова Кахор Муминов в конце февраля сказал «Спорт- Экспрессу», что футболисты
«Луческу выиграл очень много трофеев. Как можно говорить, что этот тренер не вольется в
Говоря о матче 26-го тура в Томске, в котором «Зенит» победил со счетом 2:0, а сам Данни отметился забитым мячом, капитан сказал, что «поле было
Он рассказал также, что ему «очень понравилась томская команда». «Я думаю, это будущее томского футбола. Надеюсь, эта команда в скором будущем сможет вернуться в премьер- лигу, потому что это будет плюс и для Томска, и для всего российского футбола», — поделился Данни.
Луческу является главным тренером «Зенита» с конца мая 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 санкт- петербургская команда занимает второе место после 26 туров, отставая от лидера — московского «Спартака» — на восемь очков.
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