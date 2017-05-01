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1 мая 2017, 17:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» — «Анжи»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Анжи».

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура <span class=error>РФПЛ</span> Краснодар — <span class=error>Анжи</span>. Увеличить
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Встреча состоится в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар».

«Краснодар»: состав будет объявлен в ближайшие минуты.

«Анжи»: Юрченко, Жиров, Фибель, Мусалов, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Яковлев, Прудников, Будковский.

Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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