«Краснодар» — «Анжи»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Анжи».
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Встреча состоится в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар».
«Краснодар»: состав будет объявлен в ближайшие минуты.
«Анжи»: Юрченко, Жиров, Фибель, Мусалов, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Яковлев, Прудников, Будковский.
Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
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