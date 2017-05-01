«Зенит» на выезде обыграл «Томь» и вышел на второе место в таблице

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Встреча, прошедшая в понедельник в Томске, завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0. Голы на счету Олега Шатова (35-я минута) и Данни (83).

«Зенит» набрал 52 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего московского «Спартака» на восемь очков и опережая столичный ЦСКА на два балла.

Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 7 мая дома против грозненского «Терека». «Томь», замыкающая турнирную таблицу, днем ранее сыграет на выезде со «Спартаком».