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1 мая 2017, 15:27 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Зенит» на выезде обыграл «Томь» и вышел на второе место в таблице

МОСКВА, 1 мая — Р-Спорт. Футболисты Санкт-Петербургского «Зенита» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 26-го тура чемпионата России.

Футболисты санкт-петербургского Зенита на выезде нанесли поражение Томи в матче 26-го тура чемпионата России. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Томске, завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0. Голы на счету Олега Шатова (35-я минута) и Данни (83).

«Зенит» набрал 52 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего московского «Спартака» на восемь очков и опережая столичный ЦСКА на два балла.

Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 7 мая дома против грозненского «Терека». «Томь», замыкающая турнирную таблицу, днем ранее сыграет на выезде со «Спартаком».

1.05.2017 13:00 основной раунд: 26-й тур Труд
Томь 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Валерий Петраков Мирча Луческу
Голы
17 Олег Шатов (В. Жулиану, А. Дзюба) 35′
10 Мигел Алвеш Данни (О. Шатов) 83′
Составы
Александр Мелихов 42
Дмитрий Сасин 87
Артем Попов 18
Марк Карымов 69
Антон Митерев 84
Павел Голышев (к) 7
Алексей Пугин 17
Валерий Чуперка 92
46′ Анте Пульич 4
Александр Букачев 96
64′ Никита Гвинейский 98
Даниил Большунов 88
31′ 88′ Александр Соболев 97
Руслан Салахутдинов 65
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
81 Юрий Жирков
4 Доменико Кришито 31′
60 Бранислав Иванович
22 Артем Дзюба
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
10 Мигел Алвеш Данни (к) 84′
7 Виктор де Паула Жулиану 77′
29 Роберт Мак
33 Эрнани 62′
30 Ибрагим Цаллагов
17 Олег Шатов 87′
11 Александр Кержаков
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 8
2 Удары (всего) 13
0 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 6
14 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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