«Зенит» на выезде обыграл «Томь» и вышел на второе место в таблице
МОСКВА, 1 мая —
Р-Спорт. Футболисты С анкт-Петербургского «Зенита» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 26-го тура чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Томске, завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0. Голы на счету Олега Шатова (35-я минута) и Данни (83).
«Зенит» набрал 52 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего московского «Спартака» на восемь очков и опережая столичный ЦСКА на два балла.
Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 7 мая дома против грозненского «Терека». «Томь», замыкающая турнирную таблицу, днем ранее сыграет на выезде со «Спартаком».
Главные тренеры
|Валерий Петраков
|Мирча Луческу
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|8
|2
|Удары (всего)
|13
|0
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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