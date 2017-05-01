Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29606818/
1 мая 2017, 12:52 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Симонян: Кричать, что «Спартак» — чемпион, еще рано

МОСКВА, 1 мая — Р-Спорт, Артем Калинин. Говорить о том, что московский «Спартак» выиграл чемпионат России, еще рано, пусть команда сначала станет недосягаемой для конкурентов, заявил агентству «Р-Спорт» бывший футболист и тренер «красно-белых», первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Московский Спартак одержал гостевую победу над столичным ЦСКА со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

«Спартак» в воскресенье в матче 26-го тура чемпионата России в гостях со счетом 2:1 обыграл столичный ЦСКА. После этой победы отрыв «красно-белых» от второго места, которое занимают армейцы, достиг 10 очков. После матча болельщики «Спартака» скандировали: «Спартак» — чемпион!, приветствуя победу команды. Спартаковцы не становились чемпионами страны с 2001 года.

«Честно говоря, долго еще перебирал моменты игры, — сказал Симонян по телефону. — Спал плохо. Да до сих пор еще все в голове. Говорить о титуле пока подождем. Футбол — такая штука, что все может случиться. “Спартак” — чемпион!» кричать будем позже, когда станем недосягаемыми для соперников.

Симонян отметил хороший старт армейцев, которые могли забить уже на первой минуте, а также мудрость главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, подготовившего травмированных форвардов команды Луиса Адриано и Зе Луиша к дерби.

«ЦСКА начал сильнее, но футбол идет не 15−20 минут, а 90. Чаша весов качалась то в одну, то в другую сторону. После того как армейцы сравняли счет, было тревожно. У них всплеск эмоций произошел, тем более забили на исходе тайма. Я всегда говорю, что нужно играть аккуратнее — без фолов. И (Дмитрию) Комбарову незачем было фолить на фланге. Тем более зная, что на втором этаже ЦСКА играет прилично за счет братьев Березуцких. Так и случилось. Хорошо, что переломили ход матча во втором тайме. Ну и сказалась мудрость Карреры, который приберег к дерби Адриано и Зе Луиша, дав им сыграть по тайму», — сказал Симонян.

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов, Р. Зобнин) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
46′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
28 апреля

На грани революции: как россиянки изменят фигурное катание в ближайшие годы

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

15-летняя российская фигуристка с редким генетическим заболеванием