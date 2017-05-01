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«Спартак» в воскресенье в матче 26-го тура чемпионата России в гостях со счетом 2:1 обыграл столичный ЦСКА. После этой победы отрыв «красно-белых» от второго места, которое занимают армейцы, достиг 10 очков. После матча болельщики «Спартака» скандировали: «Спартак» — чемпион!, приветствуя победу команды. Спартаковцы не становились чемпионами страны с 2001 года.

«Честно говоря, долго еще перебирал моменты игры, — сказал Симонян по телефону. — Спал плохо. Да до сих пор еще все в голове. Говорить о титуле пока подождем. Футбол — такая штука, что все может случиться. “Спартак” — чемпион!» кричать будем позже, когда станем недосягаемыми для соперников.

Симонян отметил хороший старт армейцев, которые могли забить уже на первой минуте, а также мудрость главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, подготовившего травмированных форвардов команды Луиса Адриано и Зе Луиша к дерби.

«ЦСКА начал сильнее, но футбол идет не 15−20 минут, а 90. Чаша весов качалась то в одну, то в другую сторону. После того как армейцы сравняли счет, было тревожно. У них всплеск эмоций произошел, тем более забили на исходе тайма. Я всегда говорю, что нужно играть аккуратнее — без фолов. И (Дмитрию) Комбарову незачем было фолить на фланге. Тем более зная, что на втором этаже ЦСКА играет прилично за счет братьев Березуцких. Так и случилось. Хорошо, что переломили ход матча во втором тайме. Ну и сказалась мудрость Карреры, который приберег к дерби Адриано и Зе Луиша, дав им сыграть по тайму», — сказал Симонян.