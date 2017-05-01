«Зенит» выиграет в Томске и обгонит ЦСКА

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ТОМЬ — ЗЕНИТ

1 мая. Томск. Стадион «Труд». 13.00 (НАШ ФУТБОЛ).

СУДЬЯ: Галимов (Улан-Удэ).

Составы команд. Вариант «СЭ»

ПОТЕРИ

«Томь»: Кузнецов, Пульич (травм.), Осипов (дисквал.).

«Зенит»: Рязанцев, Файзулин, Кокорин (травм.), Нету (дисквал.) Молло.

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Томь»: Гвинейский, Макурин.

«Зенит»: —.

НОВОСТИ КОМАНД

Торги по продаже административного здания футбольного клуба «Томь» на улице Белинского в Томске не состоялись, поскольку никто не подал заявку для участия, сообщает РИА-Томск. В марте стало известно, что здание на Белинского выставлено на продажу в счет погашения долгов по налогам, торги были назначены на 27 апреля.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу встречался с президентом «Галатасарая» Дурсуном Эзбеком, сообщает milliyet.com.tr. Однако агент специалиста Аркадий Запоржану утверждает, что это не связано с переговорами о возможном возвращении в Турцию. «Не каждая встреча с друзей — это переговоры», — сказал он.

Капитан «Зенита» Данни вновь стал отцом. В семье полузащитника и его жены Петры родилась дочь, информирует клубная пресс-служба. Девочку назвали Эмили.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В 8 весенних матчах «Томь» забила почти столько же, сколько в 17-то играх до зимнего перерыва. Осенью томичи отправили в ворота соперников 8 мячей, весной уже 7.

В 8 предыдущих матчах в Томске «Зенит» выиграл лишь трижды, «Томь» — дважды. Остальные три матча завершились вничью.

ЦИТАТЫ

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»:

— В прошлом матче молодые мальчики 98-го года рождения забили по мячу. Очень доволен, что ребята растут.

Юрий ЖИРКОВ, защитник «Зенита»:

— Две победы в двух последних матчах — это хорошо, но про нас так пишут, что мы плохо играем. От этого есть давление на команду. Но мы взяли шесть очков, двигаемся дальше. Будем стараться победить в Томске.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 26, 1.05.2017, 13:00 -:- Томь Зенит

ПРОГНОЗ

Олег КОРНАУХОВ,

бывший защитник «Торпедо» и ЦСКА:

0:3. Уровень мастерства футболистов несопоставим. «Зенит» даже при всех своих сложностях спокойно наберет три очка.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель «СЭ»:

0:2. Томский отряд Петракова в каждом туре дает жару. Никакой обреченности! Но «Зенит» Гвинейскому и Пугину пока не по зубам.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ОРЕНБУРГ

1 мая. Самара. Стадион «Металлург». 15.30 (НАШ ФУТБОЛ).

СУДЬЯ: Карасев (Москва).

Составы команд. Вариант «СЭ»

ПОТЕРИ

«Крылья Советов»: Гаджибеков, Родич, Таранов (травм.).

«Оренбург»: Абакумов, Г. Габулов, Кацалапов, М. Кержаков (травм.).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Крылья Советов»: Бато, Ятченко.

«Оренбург»: Афонин, Дюриш, Ойеволе.

НОВОСТИ КОМАНД

К 75-летию команды выпущена лимитированная серия почтовых марок. На них изображены ветераны и легенды футбольного клуба «Крылья Советов». Памятное гашение марок состоится в День рождения клуба — 3 мая.

«Оренбург» прилетел в Самару 30 апреля и провел тренировку на стадионе «Металлург».

В Самаре ожидается около 150 болельщиков «Оренбурга».

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

С учетом матчей в первом дивизионе и на Кубок России «Крылья Советов» и «Оренбург» встречались ранее 5 раз. Дважды жребий сводил соперников в Кубке и оба раза выиграли самарцы. Но в первом случае по пенальти, во втором — в дополнительное время. Еще дважды «Крылья» побеждали в рамках первого дивизиона. Зато первая и пока единственная победа «Оренбурга» состоялась в этом сезоне в премьер-лиге.

«Оренбург» хоть и опережает «Крылья» в таблице, однако уступает им по нескольким показателям. Например, проиграли сегодняшние гости 13 раз, тогда как хозяева — 12. Кроме того, самарцы забили в предыдущих турах 23 мяча, тогда как оренбуржцы только 20.

ЦИТАТЫ

Вадим СКРИПЧЕНКО,

главный тренер «Крыльев Советов»:

— Конечно, проигрывать, как в прошлом туре неприятно. Но нельзя опускать нос. Мы не рады, что «Арсенал» догнал нас в таблице. Но сейчас каждая игра за 6 очков.

Роберт ЕВДОКИМОВ,

главный тренер «Оренбурга»:

— Чего не хватило в прошлом матче с «Зенитом»? Не знаю. Мы атаковали, создавали моменты, выигрывали верх. Ребята делали все, что могли. Руденко? Я всегда говорил, что он может удивить. Правда, у соперника было мало моментов у наших ворот, чтобы оценить полностью действия голкипера. Но он очень хорошо проявил себя.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 26, 1.05.2017, 15:30 -:- Крылья Советов Оренбург

ПРОГНОЗ

Олег КОРНАУХОВ,

бывший защитник «Торпедо» и ЦСКА:

2:2. С симпатией отношусь к «Оренбургу», который отличает очень организованная игра. Надеюсь, команда останется в премьер-лиге.

Александр КРУЖКОВ, Обозреватель «СЭ»:

0:0. Если «Оренбург» не хочет возвращаться к унылым маршрутам Тюмень — Астрахань — Тамбов, в Самаре нужно выстоять. Но веселого футбола не будет.

КРАСНОДАР — АНЖИ

1 мая. Краснодар. Стадион «Краснодар». 18.00 (НАШ ФУТБОЛ).

СУДЬЯ: Сельдяков (Балашиха).

Составы команд. Вариант «СЭ»

ПОТЕРИ

«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Окриашвили, Шишкин (травм.).

«Анжи»: Берхамов.

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Краснодар»: —.

«Анжи»: Мусалов.

НОВОСТИ КОМАНД

Нападающий «Краснодара» Вандерсон в матче 25-го тура чемпионата России против «Амкара» (2:0) забил мяч, который стал для него 50-м в официальных играх за клуб. Бразилец первым достиг этой отметки в истории «быков». Кроме того, Вандерсон провел 150-й матч в футболке «Краснодара».

Семеро воспитанников академии «Краснодара» в составе юношеской сборной России, составленной из футболистов 1999 года рождения, стали победителями международного турнира Slovakia Cup 2017.

Кроме того, двое воспитанников академии «Краснодара» удостоились наград в индивидуальных номинациях: Артем Голубев (лучший игрок турнира) и Иван Игнатьев (лучший бомбардир турнира — 5 забитых мячей).

Исполнительный директор «Анжи» Эльдар Исаев заявил, что главный тренер команды Александр Григорян не явился на обязательное послематчевое интервью после вчерашней игры 25-го тура чемпионата России с «Томью» (3:3) из-за вывиха руки. Комментарий вместо Григоряна в итоге дал старший тренер команды Дмитрий Безняк.

— После матча Григорян неудачно прищемил руку дверью, из-за чего случился вывих, — сказал Исаев. — У нас очень сильные ветра в Махачкале, сквозняком закрыло дверь, и получилась такая нелепая ситуация. После встречи мы отвезли тренера в больницу, но нечего страшного рентген не показал. Сейчас специалист уже вернулся к работе.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

«Краснодар» ни разу не проигрывал «Анжи» на своем поле в премьер-лиге. Единственное домашнее поражение «быков» в матче с махачкалинцами случилось в 2009 году, когда обе команды выступали в первом дивизионе.

В последних шести матчах премьер-лиги «Краснодар» пропустил всего 1 гол.

«Анжи» почти шесть лет не может забить «Краснодару» гол на выезде в матчах премьер-лиги. В последний раз махачкалинцы сумели отличиться в матче с «горожанами» в Краснодаре в июне 2011 года.

Махачкалинцы набрали одинаковое количество очков в домашних и выездных матчах — по 14 баллов.

ЦИТАТЫ

Андрей СИНИЦЫН, вратарь «Краснодара»:

— В «Анжи» идет перестройка, поменялся главный тренер. Команда идет по турнирной дистанции неровно — может выдать хороший матч, продемонстрировав солидную игру, а может проиграть, не показав своего лучшего футбола. В любом случае, на легкую прогулку нам рассчитывать не приходится, потому что все свои задачи на сезон махачкалинцы еще не решили и от участия в стыковых матчах себя окончательно не обезопасили. Мы очень хотим порадовать наших болельщиков победой в заключительном домашнем матче сезона, но, убежден, соперник ее нам так просто не отдаст, и для достижения результата нам придется приложить максимум усилий.

Дмитрий БЕЗНЯК, старший тренер «Анжи»:

— Мы предупреждали игроков, что с «Томью» будет тяжело. Но чего опасались, на том и попались. Будем брать очки на выезде, нам больше ничего не остается. Там мы играем более удачно по результату, да и по игре тоже.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 26, 1.05.2017, 18:00 -:- Краснодар Анжи

ПРОГНОЗ

Олег КОРНАУХОВ,

бывший защитник «Торпедо» и ЦСКА:

2:0. «Краснодар» сильнее во всех отношениях. Вряд ли что-то помешает ему победить на своем поле «Анжи».

Александр КРУЖКОВ, обозреватель «СЭ»:

2:0. Безбородов в этом туре судит в другом месте, так что «Анжи» на три пенальти может не рассчитывать. Ну, а других аргументов против бойкого «Краснодара» у махачкалинцев нет.