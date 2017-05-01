«Зенит» может вернуться на второе место в чемпионате России по футболу
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Три матча в Томске, Самаре и Краснодаре завершат в понедельник программу 26-го тура чемпионата России по футболу. «Зенит» сыграет в гостях с аутсайдером чемпионата «Томью» и в случае победы поднимется на второе место.
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После воскресного поражения ЦСКА от «Спартака» «Зенит» получил шанс опередить армейцев в борьбе за вторую строчку в таблице и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. «Зенит» выиграл два предыдущих матча — с «Уралом» (2:0) и «Оренбургом» (1:0), однако не показал яркой игры, да и судьи Алексей Еськов и Михаил Вилков допускали ошибки в пользу команды из
«Томь» не может победить на протяжении пяти матчей, но в последних встречах дважды сумела отобрать у соперников очки. В четверг «Томь» провела яркий матч против «Анжи» (3:3), упустив в концовке победу благодаря реализованному соперниками пенальти — третьему по счету в матче.
Мастерства игрокам томского клуба не хватает, однако желания проявить себя — с лихвой, что во многом и приводит к ошибкам в обороне, — в восьми весенних матчах «Томь» пропустила 21 мяч. Оборона сибиряков — худшая в лиге (52 пропущенных мяча), тогда как «Зенит» забивает больше всех (42 гола в 25 матчах). Отбыл дисквалификацию и готов сыграть нападающий Артем Дзюба, который в свое время провел полтора сезона в «Томи», забив 13 голов.
Пропустят матч
В Самаре сыграют аутсайдеры
В 15:30 мск пройдет важнейший матч для клубов, которые борются за выживание — «Крылья Советов» примут «Оренбург». Волжане отстают от соперника всего на одно очко и в случае победы выберутся из зоны прямого вылета. Отлично проведя заключительный отрезок осенней части сезона, «Крылья» неудачно играют весной, одержав лишь одну победу — в гостях над «Анжи». «Оренбург» же неделю назад сумел впервые в
В первом круге «Оренбург» победил волжан на своем поле благодаря мячу нападающего Артема Делькина — уроженца Куйбышева (прежнее название Самары), который в свое время не подошел наставнику «Крыльев» Франку Веркаутерену. После того матча бельгийский специалист был отправлен в отставку.
Матч «Крылья Советов» — «Оренбург» пройдет на стадионе «Металлург», главный арбитр — Сергей Карасев из Москвы.
«Краснодару» наступают на пятки
Завершится тур матчем «Краснодара» и «Анжи». Махачкалинский клуб в предыдущем туре едва не проиграл на своем поле «Томи», однако в последнем гостевом матче сумел выиграть у «Терека» (1:0), сохраняя шансы избежать даже переходных матчей. Идущий 13-м «Оренбург» дагестанская команда опережает на шесть очков, однако пополнить баланс в Краснодаре будет непросто.
Подопечные Игоря Шалимова весной играют достаточно уверенно, не потерпев ни одного поражения, а лучший бомбардир чемпионата Федор Смолов забивает уже в четырех матчах подряд. При этом конкуренты в борьбе за четвертое место и путевку в Лигу чемпионов из «Ростова» после воскресного успеха в матче с «Амкаром» приблизились на расстояние в два очка.
Матч пройдет на стадионе «Краснодара» в 18:00 мск, главный арбитр — Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.
26-й тур стартовал в субботу, когда «Локомотив» уступил «Рубину» (0:1), а «Терек» разгромил «Урал» — 5:2. В воскресенье «Уфа» обыграла «Арсенал» (1:0), ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2), а «Ростов» одержал победу над «Амкаром» — 1:0.
В чемпионате России лидирует «Спартак» — 60 очков (26 матчей). 50 очков у ЦСКА (26), 49 — у «Зенита» (25).
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