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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29604347/
30 апреля 2017, 22:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Ростов» ждет новых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева

«Ростов» в своем официальном «Твиттере» обратился к бывшему голкиперу сборной России Руслану Нигматуллину.

Ростов в своем официальном <span class=error>Твиттере</span> обратился к бывшему голкиперу сборной России Руслану Нигматуллину. Увеличить
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«Ростов» в своем официальном «Твиттере» обратился к бывшему голкиперу сборной России Руслану Нигматуллину. Сегодня в матче 26-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0) 22-летний голкипер ростовчан Никита Медведев побил рекорд Нигматуллина по продолжительности сухой серии, не пропускавшего на протяжении 939 минут в сезонах-1999/2000.

— Ждем крутых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева, — говорится в сообщении.

Медведев не позволяет соперникам отличиться уже 940 минут. Последний раз он пропустил 30 ноября 2016 года в игре против «Урала» (0:1).

30.04.2017 19:30 Зрители 9873 основной раунд: 26-й тур Олимп-2
Ростов 1:0 Амкар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Гаджи Гаджиев
Голы
58′ Александр Бухаров (П. Могилевец) 11
Составы
Никита Медведев 77
Денис Терентьев 5
Хорен Байрамян 19
Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
Кристиан Нобоа 16
Андрей Препелицэ 28
Александр Гацкан (к) 84
41′ Марко Симич 22
Павел Могилевец 18
61′ Дмитрий Полоз 7
Александр Ерохин 89
46′ Сердар Азмун 20
Александр Бухаров 11
15 Дмитрий Хомич
19 Брайн Оладапо Идову 58′
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
6 Секу Конде
27 Михаил Костюков
5 Януш Гол
33 Бранко Йовичич 54′
16 Сергей Баланович 58′
20 Павел Комолов
17 Алексей Гасилин 67′
7 Антон Шиндер
2 Александр Милькович 65′ 34′
13 Роланд Гиголаев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
2 Голевые моменты 1
7 Удары (всего) 2
2 Удары в створ 1
4 Угловые 2
15 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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