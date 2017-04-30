«Ростов» ждет новых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева
«Ростов» в своем официальном «Твиттере» обратился к бывшему голкиперу сборной России Руслану Нигматуллину.
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«Ростов» в своем официальном «Твиттере» обратился к бывшему голкиперу сборной России Руслану Нигматуллину. Сегодня в матче 26-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0) 22-летний голкипер ростовчан Никита Медведев побил рекорд Нигматуллина по продолжительности сухой серии, не пропускавшего на протяжении 939 минут в сезонах-1999/2000.
— Ждем крутых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева, — говорится в сообщении.
Медведев не позволяет соперникам отличиться уже 940 минут. Последний раз он пропустил 30 ноября 2016 года в игре против «Урала» (0:1).
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Гаджи Гаджиев
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|2
|Голевые моменты
|1
|7
|Удары (всего)
|2
|2
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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