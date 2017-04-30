«Ростов» ждет новых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева

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«Ростов» в своем официальном «Твиттере» обратился к бывшему голкиперу сборной России Руслану Нигматуллину. Сегодня в матче 26-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0) 22-летний голкипер ростовчан Никита Медведев побил рекорд Нигматуллина по продолжительности сухой серии, не пропускавшего на протяжении 939 минут в сезонах-1999/2000.

— Ждем крутых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева, — говорится в сообщении.

Медведев не позволяет соперникам отличиться уже 940 минут. Последний раз он пропустил 30 ноября 2016 года в игре против «Урала» (0:1).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ждем крутых треков от <a href="https://twitter.com/RusNigmatullin">@RusNigmatullin</a> в честь рекорда Никиты Медведева ?? <a href="https://t.co/1UQkSnf5FZ">pic.twitter.com/1UQkSnf5FZ</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/858760188114989056">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>