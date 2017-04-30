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30 апреля 2017, 22:26 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Медведев творит историю, «Ростов» выигрывает

«Советский спорт» рассказывает о матче «Ростов» — «Амкар» (1:0).

Советский спорт рассказывает о матче Ростов — <span class=error>Амкар</span> (1:0). Увеличить
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БЕРДЫЕВУ ПОКАЗАЛИ НОВЫЙ СТАДИОН

Несмотря на плотный график на финише сезона, желто-синие нашли время, чтобы впервые посетить стройку «Ростов-Арены». В середине недели команда во главе с Курбаном Бердыевым отправилась на левый берег Дона, где вовсю строят новый стадион. Экскурсию для тренерского штаба и футболистов проводил лично губернатор региона Василий Голубев. Из услышанного можно выделить несколько интересных вещей: объект строят с опережением графика и сдадут к 1 ноября, посев поля начнут в конце мая. Также, «Советскому спорту» стало известно, что сиденья нового стадиона будут желто-синего цвета.

На базу желто-синие уезжали в хорошем настроении. Футболисты остались под впечатлением. Для некоторых сыграть на «Ростов-Арене» и вовсе мечта. Например, Тимофей Калачев полтора года назад признался корреспонденту «Советского спорта», что не закончит карьеру пока не сыграет на новом стадионе.

Кроме этого, короткую паузу между играми заполнили очередные слухи о том, что Бердыев покинет «Ростов» после окончании сезона. Среди возможных клубов, куда может отправиться опытный специалист, называли «Зенит» и «Краснодар». Вице-президент-тренер ростовчан тут же эту информацию опроверг и отметил, что все его мысли связаны с ближайшим матчем.

БУХАРОВ ВНОВЬ ЗАБИЛ

К подготовке к игре, кстати, возникли проблемы. Калачев и Мевля до сих пор не оправились от полученных травм, захандрил Девич. Зато начал легкие пробежки Гранат, а Кудряшов и вовсе попал в стартовый состав. Играть, правда, ему пришлось в маске, но выбора не было. У «Ростова» дефицит здоровых защитников, а отодвигать Гацкана в оборону — ослабить центр поля, где капитан желто-синих настоящий король.

В отсутствии Калачева главный кумир болельщиков вратарь Медведев. До игры с «Амкаром» его «сухая» серия составляла 682 минуты. До абсолютного рекорда Нигматуллина оставалось всего 78 минут.

На поле команды появились под дружный стук барабанщиков, в это же время на фан-секторе развернули баннер в честь вратаря «Ростова». «Медведев, ты держись там, хорошего настроения, рекордов». Намек Никита понял. Уже в дебюте Гасилин не смог переиграть его при выходе один на один.

В первом тайме «Ростов» выглядел «тяжело», хотя на восстановление у желто-синих было на два дня больше. «Амкар» же своим прессингом заставлял хозяев много ошибаться. Кстати, на днях главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев получил предложение о продлении контракта, но пока новое соглашение не подписано.

Перед перерывом защита «Ростова» вновь потеряла бойца. Симич ушел, держась за ногу. Вновь пришлось прибегать к крайностям. Гацкан опустился в защиту, Могилевец занял место капитана.

Сразу после отдыха гости остались в меньшинстве. Йовичич чуть не убил Байрамяна и отправился в раздевалку. Численным преимуществом желто-синие воспользовались практически сразу. Бухаров пробил в угол — 1:0!

В оставшееся время трибуны скандировали фамилию Медведева, и на 78-й минуте рекорд состоялся! 22-летний вратарь «Ростова» вошел в историю, а желто-синие не проигрывают в РФПЛ уже 30 матчей подряд.

30.04.2017 19:30 Зрители 9873 основной раунд: 26-й тур Олимп-2
Ростов 1:0 Амкар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Гаджи Гаджиев
Голы
58′ Александр Бухаров (П. Могилевец) 11
Составы
Никита Медведев 77
Денис Терентьев 5
Хорен Байрамян 19
Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
Кристиан Нобоа 16
Андрей Препелицэ 28
Александр Гацкан (к) 84
41′ Марко Симич 22
Павел Могилевец 18
61′ Дмитрий Полоз 7
Александр Ерохин 89
46′ Сердар Азмун 20
Александр Бухаров 11
15 Дмитрий Хомич
19 Брайн Оладапо Идову 58′
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
6 Секу Конде
27 Михаил Костюков
5 Януш Гол
33 Бранко Йовичич 54′
16 Сергей Баланович 58′
20 Павел Комолов
17 Алексей Гасилин 67′
7 Антон Шиндер
2 Александр Милькович 65′ 34′
13 Роланд Гиголаев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
2 Голевые моменты 1
7 Удары (всего) 2
2 Удары в створ 1
4 Угловые 2
15 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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