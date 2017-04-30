Медведев творит историю, «Ростов» выигрывает

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БЕРДЫЕВУ ПОКАЗАЛИ НОВЫЙ СТАДИОН

Несмотря на плотный график на финише сезона, желто-синие нашли время, чтобы впервые посетить стройку «Ростов-Арены». В середине недели команда во главе с Курбаном Бердыевым отправилась на левый берег Дона, где вовсю строят новый стадион. Экскурсию для тренерского штаба и футболистов проводил лично губернатор региона Василий Голубев. Из услышанного можно выделить несколько интересных вещей: объект строят с опережением графика и сдадут к 1 ноября, посев поля начнут в конце мая. Также, «Советскому спорту» стало известно, что сиденья нового стадиона будут желто-синего цвета.

На базу желто-синие уезжали в хорошем настроении. Футболисты остались под впечатлением. Для некоторых сыграть на «Ростов-Арене» и вовсе мечта. Например, Тимофей Калачев полтора года назад признался корреспонденту «Советского спорта», что не закончит карьеру пока не сыграет на новом стадионе.

Кроме этого, короткую паузу между играми заполнили очередные слухи о том, что Бердыев покинет «Ростов» после окончании сезона. Среди возможных клубов, куда может отправиться опытный специалист, называли «Зенит» и «Краснодар». Вице-президент-тренер ростовчан тут же эту информацию опроверг и отметил, что все его мысли связаны с ближайшим матчем.

БУХАРОВ ВНОВЬ ЗАБИЛ

К подготовке к игре, кстати, возникли проблемы. Калачев и Мевля до сих пор не оправились от полученных травм, захандрил Девич. Зато начал легкие пробежки Гранат, а Кудряшов и вовсе попал в стартовый состав. Играть, правда, ему пришлось в маске, но выбора не было. У «Ростова» дефицит здоровых защитников, а отодвигать Гацкана в оборону — ослабить центр поля, где капитан желто-синих настоящий король.

В отсутствии Калачева главный кумир болельщиков вратарь Медведев. До игры с «Амкаром» его «сухая» серия составляла 682 минуты. До абсолютного рекорда Нигматуллина оставалось всего 78 минут.

На поле команды появились под дружный стук барабанщиков, в это же время на фан-секторе развернули баннер в честь вратаря «Ростова». «Медведев, ты держись там, хорошего настроения, рекордов». Намек Никита понял. Уже в дебюте Гасилин не смог переиграть его при выходе один на один.

В первом тайме «Ростов» выглядел «тяжело», хотя на восстановление у желто-синих было на два дня больше. «Амкар» же своим прессингом заставлял хозяев много ошибаться. Кстати, на днях главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев получил предложение о продлении контракта, но пока новое соглашение не подписано.

Перед перерывом защита «Ростова» вновь потеряла бойца. Симич ушел, держась за ногу. Вновь пришлось прибегать к крайностям. Гацкан опустился в защиту, Могилевец занял место капитана.

Сразу после отдыха гости остались в меньшинстве. Йовичич чуть не убил Байрамяна и отправился в раздевалку. Численным преимуществом желто-синие воспользовались практически сразу. Бухаров пробил в угол — 1:0!