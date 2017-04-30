Медведев творит историю, «Ростов» выигрывает
«Советский спорт» рассказывает о матче «Ростов» — «Амкар» (1:0).
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БЕРДЫЕВУ ПОКАЗАЛИ НОВЫЙ СТАДИОН
Несмотря на плотный график на финише сезона,
На базу
Кроме этого, короткую паузу между играми заполнили очередные слухи о том, что Бердыев покинет «Ростов» после окончании сезона. Среди возможных клубов, куда может отправиться опытный специалист, называли «Зенит» и «Краснодар».
БУХАРОВ ВНОВЬ ЗАБИЛ
К подготовке к игре, кстати, возникли проблемы. Калачев и Мевля до сих пор не оправились от полученных травм, захандрил Девич. Зато начал легкие пробежки Гранат, а Кудряшов и вовсе попал в стартовый состав. Играть, правда, ему пришлось в маске, но выбора не было. У «Ростова» дефицит здоровых защитников, а отодвигать Гацкана в оборону — ослабить центр поля, где капитан
В отсутствии Калачева главный кумир болельщиков вратарь Медведев. До игры с «Амкаром» его «сухая» серия составляла 682 минуты. До абсолютного рекорда Нигматуллина оставалось всего 78 минут.
На поле команды появились под дружный стук барабанщиков, в это же время на
В первом тайме «Ростов» выглядел «тяжело», хотя на восстановление у
Перед перерывом защита «Ростова» вновь потеряла бойца. Симич ушел, держась за ногу. Вновь пришлось прибегать к крайностям. Гацкан опустился в защиту, Могилевец занял место капитана.
Сразу после отдыха гости остались в меньшинстве. Йовичич чуть не убил Байрамяна и отправился в раздевалку. Численным преимуществом
В оставшееся время трибуны скандировали фамилию Медведева, и на 78-й минуте рекорд состоялся! 22-летний вратарь «Ростова» вошел в историю, а
|Иван Данильянц
|Гаджи Гаджиев
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|2
|Голевые моменты
|1
|7
|Удары (всего)
|2
|2
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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