Иван Данильянц: Все рады за Медведева, но это не повод феерично отмечать

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22-летний россиянин побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии.

— Как вы поздравили Медведева в раздевалке?