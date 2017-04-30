Иван Данильянц: Все рады за Медведева, но это не повод феерично отмечать
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после победы в домашнем матче 26-го тура чемпионата России над «Амкаром» (1:0) отметил, что команда не стала поздравлять вратаря Никиту Медведева.
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22-летний россиянин побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии.
— Как вы поздравили Медведева в раздевалке?
— Поздравлений не было. Эту часть выполнили за нас наши болельщики, скандировавшие его фамилию и снявшие бремя отмечания с нас. Мы смотрим в первую очередь на командные достижения, а личные успехи — это не столь значимый фон. Конечно, каждый в команде рад за Никиту, но это не повод чтобы
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Гаджи Гаджиев
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|2
|Голевые моменты
|1
|7
|Удары (всего)
|2
|2
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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