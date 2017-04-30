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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29604286/
30 апреля 2017, 22:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Иван Данильянц: Все рады за Медведева, но это не повод феерично отмечать

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после победы в домашнем матче 26-го тура чемпионата России над «Амкаром» (1:0) отметил, что команда не стала поздравлять вратаря Никиту Медведева.

Главный тренер Ростова Иван Данильянц после победы в домашнем матче 26-го тура чемпионата России над <span class=error>Амкаром</span> (1:0) отметил что команда не стала поздравлять вратаря Никиту <span class=error>Медведева</span>. Увеличить
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22-летний россиянин побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии.

— Как вы поздравили Медведева в раздевалке?

— Поздравлений не было. Эту часть выполнили за нас наши болельщики, скандировавшие его фамилию и снявшие бремя отмечания с нас. Мы смотрим в первую очередь на командные достижения, а личные успехи — это не столь значимый фон. Конечно, каждый в команде рад за Никиту, но это не повод чтобы как-то феерично это отмечать. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО).

30.04.2017 19:30 Зрители 9873 основной раунд: 26-й тур Олимп-2
Ростов 1:0 Амкар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Гаджи Гаджиев
Голы
58′ Александр Бухаров (П. Могилевец) 11
Составы
Никита Медведев 77
Денис Терентьев 5
Хорен Байрамян 19
Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
Кристиан Нобоа 16
Андрей Препелицэ 28
Александр Гацкан (к) 84
41′ Марко Симич 22
Павел Могилевец 18
61′ Дмитрий Полоз 7
Александр Ерохин 89
46′ Сердар Азмун 20
Александр Бухаров 11
15 Дмитрий Хомич
19 Брайн Оладапо Идову 58′
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
6 Секу Конде
27 Михаил Костюков
5 Януш Гол
33 Бранко Йовичич 54′
16 Сергей Баланович 58′
20 Павел Комолов
17 Алексей Гасилин 67′
7 Антон Шиндер
2 Александр Милькович 65′ 34′
13 Роланд Гиголаев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
2 Голевые моменты 1
7 Удары (всего) 2
2 Удары в створ 1
4 Угловые 2
15 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
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