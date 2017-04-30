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30 апреля 2017, 22:06 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ростов» победил «Амкар» в матче чемпионата России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. «Ростов» одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 1:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Единственный мяч на 57-й минуте забил Александр Бухаров. Увеличить
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Мяч на 57-й минуте забил Александр Бухаров. На 54-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Бранко Йовичич, получивший прямую красную карточку.

«Ростов» набрал 42 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Беспроигрышная и «сухая» серии «Ростова» в чемпионате достигли девяти матчей. В последний раз ростовчане пропустили и проиграли в чемпионате России 30 ноября 2016 года в гостевом матче 16-го тура против екатеринбургского «Урала» (0:1).

Вратарь «Ростова» Никита Медведев установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в чемпионате России. 22-летний голкипер побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского «Локомотива» в 1999—2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут. Серия Медведева продолжается на протяжении 952 минут (время, компенсированное к основному времени матча, не считается).

«Амкар» продлил свою безвыигрышную серию до семи матчей. Пермский клуб с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Ростов» 6 мая сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Амкар» в тот же день примет московский ЦСКА.

30.04.2017 19:30 Зрители 9873 основной раунд: 26-й тур Олимп-2
Ростов 1:0 Амкар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Гаджи Гаджиев
Голы
58′ Александр Бухаров (П. Могилевец) 11
Составы
Никита Медведев 77
Денис Терентьев 5
Хорен Байрамян 19
Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
Кристиан Нобоа 16
Андрей Препелицэ 28
Александр Гацкан (к) 84
41′ Марко Симич 22
Павел Могилевец 18
61′ Дмитрий Полоз 7
Александр Ерохин 89
46′ Сердар Азмун 20
Александр Бухаров 11
15 Дмитрий Хомич
19 Брайн Оладапо Идову 58′
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
6 Секу Конде
27 Михаил Костюков
5 Януш Гол
33 Бранко Йовичич 54′
16 Сергей Баланович 58′
20 Павел Комолов
17 Алексей Гасилин 67′
7 Антон Шиндер
2 Александр Милькович 65′ 34′
13 Роланд Гиголаев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
2 Голевые моменты 1
7 Удары (всего) 2
2 Удары в створ 1
4 Угловые 2
15 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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