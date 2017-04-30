«Ростов» победил «Амкар» в матче чемпионата России

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Мяч на 57-й минуте забил Александр Бухаров. На 54-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Бранко Йовичич, получивший прямую красную карточку.

«Ростов» набрал 42 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Беспроигрышная и «сухая» серии «Ростова» в чемпионате достигли девяти матчей. В последний раз ростовчане пропустили и проиграли в чемпионате России 30 ноября 2016 года в гостевом матче 16-го тура против екатеринбургского «Урала» (0:1).

Вратарь «Ростова» Никита Медведев установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в чемпионате России. 22-летний голкипер побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского «Локомотива» в 1999—2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут. Серия Медведева продолжается на протяжении 952 минут (время, компенсированное к основному времени матча, не считается).

«Амкар» продлил свою безвыигрышную серию до семи матчей. Пермский клуб с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Ростов» 6 мая сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Амкар» в тот же день примет московский ЦСКА.