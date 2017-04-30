Вратарь Медведев побил рекорд продолжительности «сухой» серии в чемпионате России

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Медведев смог оставить свои ворота в неприкосновенности на протяжении 78 минут в домашней игре 26-го тура чемпионата страны против пермского «Амкара». Серия голкипера превысила 940 минут. Таким образом, 22-летний голкипер побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского «Локомотива» в 1999—2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут.

В последний раз Медведев пропустил гол в чемпионате России 30 ноября 2016 года на 38-й минуте гостевого матча 16-го тура против екатеринбургского «Урала» (0:1).

После матча 25-го тура первенства страны с «Уфой» (1:0) Медведев обошел Максима Левицкого, не пропускавшего в составе новороссийского «Черноморца» в 1999—2000 годах на протяжении 809 минут.

Медведев стал игроком «Ростова» зимой 2016 года и сначала выступал за молодежный состав. До этого с 2012 года он выступал в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) за ижевский «Зенит». В нынешнем сезоне он сыграл за «Ростов» 18 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 10 мячей.

«Сухие» серии в других странах

В чемпионате Англии автором самой продолжительной серии без пропущенных голов является голландский вратарь Эдвин ван дер Сар, не пропускавший в сезоне-2008/09 за «Манчестер Юнайтед» 1311 минут. В Италии рекорд принадлежит голкиперу «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону (сезон-2014/15; 974 минуты), в Испании — Абелю Ресино из «Атлетико» (сезон-1990/91; 1275 минут), во Франции — экс-вратарю «Бордо» Гаэтану Юару (сезон-1992/93; 1176 минут). В Германии серия бывшего вратаря «Штутгарта» Тимо Хильдебрандта растянулась на два сезона (2002/03−2003/04) и составила 884 минуты.

Мировой рекорд по продолжительности «сухой» серии в профессиональных лигах был установлен в 1978 году вратарем бразильского клуба «Васко да Гама» Геральдо Перейрой де Матосом, который не пропускал 1816 минут в период с 18 мая 1977 года по 7 сентября 1978 года.

В чемпионатах СССР по футболу лучший результат принадлежит голкиперу киевского «Динамо» Виктору Банникову, который не пропускал на протяжении 1127 минут с 7 августа 1967 года по 17 марта 1968 года.