Денис Глушаков: Похороны? Да нет, очередная победа над очередной командой
Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о победе своей команды над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Денис, что это было? Похороны?
— Да нет, очередная победа и очередной гол. Очередная команда, которую мы выиграли.
— С ногой все нормально? Вы жестко получили от Тошича.
— Да все нормально. Зоран
— Вы сказали, что это очередная победа. Настолько непринципиальный матч для «Спартака»?
— Конечно принципиальный, тем более на стадионе ЦСКА, где они до этого не проигрывали. У нас был должок перед ними. Правда, мы не так ярко выиграли, не 4:0, но три очка останутся и матч останется в истории.
— Болельщики после матча кричали «чемпионы-чемпионы». Согласны с ними?
— Они кричат так с начала года. Думаю, они просто чувствовали, что мы будем побеждать. Так что мы пока не завершили начатое дело. Надо закончить его, а потом кричать.
— «Спартак» много ошибался. Атмосфера повлияла или что?
— И те и другие хотели выиграть,
— ЦСКА на первой минуте чуть не забыл. Не показалось, что все пойдет не по плану?
— Не показалось, они же не забили. Это прежде всего футбол.
— Обращали внимание на основной состав армейцев? Дзагоев вроде в старте, а по итогу на поле не вышел.
— Мы ожидали, что он играть не будет. Я думаю, это так устроили специально. Но мы не обратили внимание. Наигранный спектакль. Небольшой.
— Какие эмоции были в раздевалке? Что кричали?
— Ничего не кричали. Поздравили друг друга и порадовались победе.
— Кто делал селфи?
— Уже и не помню.
— Знаете, сколько очков осталось набрать до чемпионства?
— 3−4, наверное. Четыре? А, ну вот.
— Знаете, когда последний раз «Спартак» обыгрывал ЦСКА дважды за сезон?
— Когда?
— В 1999 году.
— Приятное нарушение традиции.
|30.04.2017 17:15
|Зрители 27352
|основной раунд: 26-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
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