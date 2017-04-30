Денис Глушаков: Похороны? Да нет, очередная победа над очередной командой

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— Денис, что это было? Похороны?

— Да нет, очередная победа и очередной гол. Очередная команда, которую мы выиграли.

— С ногой все нормально? Вы жестко получили от Тошича.

— Да все нормально. Зоран чуть-чуть задел, а после устал и мышцу свело. Больше испуг был.

— Вы сказали, что это очередная победа. Настолько непринципиальный матч для «Спартака»?

— Конечно принципиальный, тем более на стадионе ЦСКА, где они до этого не проигрывали. У нас был должок перед ними. Правда, мы не так ярко выиграли, не 4:0, но три очка останутся и матч останется в истории.

— Болельщики после матча кричали «чемпионы-чемпионы». Согласны с ними?

— Они кричат так с начала года. Думаю, они просто чувствовали, что мы будем побеждать. Так что мы пока не завершили начатое дело. Надо закончить его, а потом кричать.

— «Спартак» много ошибался. Атмосфера повлияла или что?

— И те и другие хотели выиграть, из-за этого обе команды допускали ошибки.

— ЦСКА на первой минуте чуть не забыл. Не показалось, что все пойдет не по плану?

— Не показалось, они же не забили. Это прежде всего футбол.

— Обращали внимание на основной состав армейцев? Дзагоев вроде в старте, а по итогу на поле не вышел.

— Мы ожидали, что он играть не будет. Я думаю, это так устроили специально. Но мы не обратили внимание. Наигранный спектакль. Небольшой.

— Какие эмоции были в раздевалке? Что кричали?

— Ничего не кричали. Поздравили друг друга и порадовались победе.

— Кто делал селфи?

— Уже и не помню.

— Знаете, сколько очков осталось набрать до чемпионства?

— 3−4, наверное. Четыре? А, ну вот.

— Знаете, когда последний раз «Спартак» обыгрывал ЦСКА дважды за сезон?

— Когда?

— В 1999 году.

— Приятное нарушение традиции.