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30 апреля 2017, 21:08 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Денис Глушаков: Похороны? Да нет, очередная победа над очередной командой

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о победе своей команды над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ.

Полузащитник и капитан московского Спартака Денис <span class=error>Глушаков</span> поделился мнением о победе своей команды над ЦСКА (2:1) Увеличить
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— Денис, что это было? Похороны?
— Да нет, очередная победа и очередной гол. Очередная команда, которую мы выиграли.

— С ногой все нормально? Вы жестко получили от Тошича.
— Да все нормально. Зоран чуть-чуть задел, а после устал и мышцу свело. Больше испуг был.

— Вы сказали, что это очередная победа. Настолько непринципиальный матч для «Спартака»?
— Конечно принципиальный, тем более на стадионе ЦСКА, где они до этого не проигрывали. У нас был должок перед ними. Правда, мы не так ярко выиграли, не 4:0, но три очка останутся и матч останется в истории.

— Болельщики после матча кричали «чемпионы-чемпионы». Согласны с ними?
— Они кричат так с начала года. Думаю, они просто чувствовали, что мы будем побеждать. Так что мы пока не завершили начатое дело. Надо закончить его, а потом кричать.

— «Спартак» много ошибался. Атмосфера повлияла или что?
— И те и другие хотели выиграть, из-за этого обе команды допускали ошибки.

— ЦСКА на первой минуте чуть не забыл. Не показалось, что все пойдет не по плану?
— Не показалось, они же не забили. Это прежде всего футбол.

— Обращали внимание на основной состав армейцев? Дзагоев вроде в старте, а по итогу на поле не вышел.
— Мы ожидали, что он играть не будет. Я думаю, это так устроили специально. Но мы не обратили внимание. Наигранный спектакль. Небольшой.

— Какие эмоции были в раздевалке? Что кричали?
— Ничего не кричали. Поздравили друг друга и порадовались победе.

— Кто делал селфи?
— Уже и не помню.

— Знаете, сколько очков осталось набрать до чемпионства?
— 3−4, наверное. Четыре? А, ну вот.

— Знаете, когда последний раз «Спартак» обыгрывал ЦСКА дважды за сезон?
— Когда?

— В 1999 году.
— Приятное нарушение традиции.

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов, Р. Зобнин) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
46′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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