Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29603974/
30 апреля 2017, 21:07 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Маркин: Болельщики ЦСКА подложили команде свинью в мачте со «Спартаком»

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Болельщики ЦСКА, используя пиротехнику, рисковали сорвать матч 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со «Спартаком». Таким мнением с ТАСС поделился председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

На 55-й минуте игры болельщики ЦСКА зажгли файеры <nobr>из-за </nobr>чего образовалась завеса дыма а судья принял решение приостановить матч. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

«Спартак» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 2:1. На 55-й минуте игры болельщики ЦСКА зажгли файеры, из-за чего образовалась завеса дыма. Судья матча Владислав Безбородов принял решение приостановить матч.

«Я находился на трибуне и смог почувствовать весь дискомфорт от такого поведения болельщиков. Судья останавливал матч, фанатская трибуна ЦСКА могла сорвать встречу, таким образом подложив свинью клубу. Устраивать такое пиротехническое шоу около своих ворот чревато помехой защитникам собственной команды и (Игорю) Акинфееву (вратарю ЦСКА). Судья имел полное право остановить матч, потому что играть в дыму некомфортно и опасно для здоровья», — заявил Маркин.

«Спартак» и ЦСКА будут жестко наказаны за поведение болельщиков

Маркин заявил, что болельщики «Спартака» и ЦСКА смазали впечатление от матча, клубы будут жестко наказаны за неподобающее поведение фанатских трибун.

«Сам матч вышел очень достойным, команды оправдали афишу, была потрясающая по накалу и количеству моментов игра. К сожалению, поведение фанатских трибун смазало все впечатление. Сделаем выводы, будут приниматься жесткие меры, мы будем давать свои рекомендации по наказанию клубов за такое поведение болельщиков», — заявил Маркин.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ЦСКА, идущий на второй строчке, на 10 очков.

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов, Р. Зобнин) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
46′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
30 апреля

Мутко: "Спартак" не упустит победу в чемпионате России сезона-2016/17

Волейболисты казанского "Зенита" в третий раз подряд стали победителями Лиги чемпионов

Вратарь Медведев побил рекорд продолжительности "сухой" серии в чемпионате России