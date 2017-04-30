Маркин: Болельщики ЦСКА подложили команде свинью в мачте со «Спартаком»

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«Спартак» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 2:1. На 55-й минуте игры болельщики ЦСКА зажгли файеры, из-за чего образовалась завеса дыма. Судья матча Владислав Безбородов принял решение приостановить матч.

«Я находился на трибуне и смог почувствовать весь дискомфорт от такого поведения болельщиков. Судья останавливал матч, фанатская трибуна ЦСКА могла сорвать встречу, таким образом подложив свинью клубу. Устраивать такое пиротехническое шоу около своих ворот чревато помехой защитникам собственной команды и (Игорю) Акинфееву (вратарю ЦСКА). Судья имел полное право остановить матч, потому что играть в дыму некомфортно и опасно для здоровья», — заявил Маркин.

«Спартак» и ЦСКА будут жестко наказаны за поведение болельщиков

Маркин заявил, что болельщики «Спартака» и ЦСКА смазали впечатление от матча, клубы будут жестко наказаны за неподобающее поведение фанатских трибун.

«Сам матч вышел очень достойным, команды оправдали афишу, была потрясающая по накалу и количеству моментов игра. К сожалению, поведение фанатских трибун смазало все впечатление. Сделаем выводы, будут приниматься жесткие меры, мы будем давать свои рекомендации по наказанию клубов за такое поведение болельщиков», — заявил Маркин.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ЦСКА, идущий на второй строчке, на 10 очков.