Георгий Джикия: Что кричал в раздевалке? Это нельзя повторять при журналистах

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— Поздравляю «Спартак» с победой! Что я могу еще сказать….

— После матча с «Зенитом» в раздевалку зашел Сергей Лавров. А сейчас кто был?

— Не было сегодня никого из известных болельщиков. Только руководство зашло, поздравило, и все.

— Что же они сказали?

— Поздравили с победой. И попросили не расслабляться, впереди еще несколько игр.

— Вы спасли «Спартак» от гола, когда вынесли мяч из пустых ворот. Что почувствовали?

— Да ничего не почувствовал. Просто подстраховал партнеров. Это обычный рабочий момент.

— Для «Спартака» в этом матче было больше фарта или невезения? У ЦСКА было много моментов забить.

— У нас тоже. Мы просто были сильнее.

— Это ваше первое дерби. Волновались?

— Нет. Мне уже 24 года, хватит волноваться.

— Что было в эпизоде на первой минуте? Сумбур, паника?

— Никакой паники не было. Был удар, Ребров отлично отбил и дальше все прыгали в этот мяч. Я тоже прыгал.

— «Спартак» уже чемпион?

— Нет, еще четыре игры впереди.

— Считаете, сколько очков осталось набрать команде для чемпионства?

— Нет, мы не считаем очки. Когда закончится чемпионат, будем все считать.

— Какие эмоции были в раздевалке?

— Положительные. Мы же выиграли дерби. Какие могут быть еще?

— Мы слышали, что вы что-то кричали.

— Что я кричал?

— Да.

— Это нельзя повторять при журналистах.

— «Зенит» и ЦСКА вы победили с одинаковым счетом 2:1. Кто из соперников был сильнее?

— «Спартак».

— А из соперников?

— Сейчас не хочется вдаваться. Есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который обыграл их со счетом 2:1.

— Как думаете, когда «Спартак» последний раз обыгрывал армейцев два раза в сезоне?

— Я не знаю.

— 18 лет назад, в 1999 году. Это подвиг?

— Наверное, подвиг, раз так давно это было.

— Было много пиротехники, дыма. Это не мешало?

— Моментами дым мешал, но ничего, это часть футбола. Даже прикольно было.

— А что арбитр говорил во время остановок матча?

— Попейте воды, пока дым уйдет.

— Кстати о судействе. Как вам работа Безбородова?

— Судейство никогда не обсуждаю. Нормально он отсудил.