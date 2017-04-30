Георгий Джикия: Что кричал в раздевалке? Это нельзя повторять при журналистах
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ.
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— Поздравляю «Спартак» с победой! Что я могу еще сказать….
— После матча с «Зенитом» в раздевалку зашел Сергей Лавров. А сейчас кто был?
— Не было сегодня никого из известных болельщиков. Только руководство зашло, поздравило, и все.
— Что же они сказали?
— Поздравили с победой. И попросили не расслабляться, впереди еще несколько игр.
— Вы спасли «Спартак» от гола, когда вынесли мяч из пустых ворот. Что почувствовали?
— Да ничего не почувствовал. Просто подстраховал партнеров. Это обычный рабочий момент.
— Для «Спартака» в этом матче было больше фарта или невезения? У ЦСКА было много моментов забить.
— У нас тоже. Мы просто были сильнее.
— Это ваше первое дерби. Волновались?
— Нет. Мне уже 24 года, хватит волноваться.
— Что было в эпизоде на первой минуте? Сумбур, паника?
— Никакой паники не было. Был удар, Ребров отлично отбил и дальше все прыгали в этот мяч. Я тоже прыгал.
— «Спартак» уже чемпион?
— Нет, еще четыре игры впереди.
— Считаете, сколько очков осталось набрать команде для чемпионства?
— Нет, мы не считаем очки. Когда закончится чемпионат, будем все считать.
— Какие эмоции были в раздевалке?
— Положительные. Мы же выиграли дерби. Какие могут быть еще?
— Мы слышали, что вы
— Что я кричал?
— Да.
— Это нельзя повторять при журналистах.
— «Зенит» и ЦСКА вы победили с одинаковым счетом 2:1. Кто из соперников был сильнее?
— «Спартак».
— А из соперников?
— Сейчас не хочется вдаваться. Есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который обыграл их со счетом 2:1.
— Как думаете, когда «Спартак» последний раз обыгрывал армейцев два раза в сезоне?
— Я не знаю.
— 18 лет назад, в 1999 году. Это подвиг?
— Наверное, подвиг, раз так давно это было.
— Было много пиротехники, дыма. Это не мешало?
— Моментами дым мешал, но ничего, это часть футбола. Даже прикольно было.
— А что арбитр говорил во время остановок матча?
— Попейте воды, пока дым уйдет.
— Кстати о судействе. Как вам работа Безбородова?
— Судейство никогда не обсуждаю. Нормально он отсудил.
|30.04.2017 17:15
|Зрители 27352
|основной раунд: 26-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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