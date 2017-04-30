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30 апреля 2017, 20:52 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Георгий Джикия: Что кричал в раздевалке? Это нельзя повторять при журналистах

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ.

Московский Спартак одержал гостевую победу над столичным ЦСКА со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Увеличить
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— Поздравляю «Спартак» с победой! Что я могу еще сказать….

— После матча с «Зенитом» в раздевалку зашел Сергей Лавров. А сейчас кто был?
— Не было сегодня никого из известных болельщиков. Только руководство зашло, поздравило, и все.

— Что же они сказали?
— Поздравили с победой. И попросили не расслабляться, впереди еще несколько игр.

— Вы спасли «Спартак» от гола, когда вынесли мяч из пустых ворот. Что почувствовали?
— Да ничего не почувствовал. Просто подстраховал партнеров. Это обычный рабочий момент.

— Для «Спартака» в этом матче было больше фарта или невезения? У ЦСКА было много моментов забить.
— У нас тоже. Мы просто были сильнее.

— Это ваше первое дерби. Волновались?
— Нет. Мне уже 24 года, хватит волноваться.

— Что было в эпизоде на первой минуте? Сумбур, паника?
— Никакой паники не было. Был удар, Ребров отлично отбил и дальше все прыгали в этот мяч. Я тоже прыгал.

— «Спартак» уже чемпион?
— Нет, еще четыре игры впереди.

— Считаете, сколько очков осталось набрать команде для чемпионства?
— Нет, мы не считаем очки. Когда закончится чемпионат, будем все считать.

— Какие эмоции были в раздевалке?
— Положительные. Мы же выиграли дерби. Какие могут быть еще?

— Мы слышали, что вы что-то кричали.
— Что я кричал?

— Да.
— Это нельзя повторять при журналистах.

— «Зенит» и ЦСКА вы победили с одинаковым счетом 2:1. Кто из соперников был сильнее?
— «Спартак».

— А из соперников?
— Сейчас не хочется вдаваться. Есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который обыграл их со счетом 2:1.

— Как думаете, когда «Спартак» последний раз обыгрывал армейцев два раза в сезоне?
— Я не знаю.

— 18 лет назад, в 1999 году. Это подвиг?
— Наверное, подвиг, раз так давно это было.

— Было много пиротехники, дыма. Это не мешало?
— Моментами дым мешал, но ничего, это часть футбола. Даже прикольно было.

— А что арбитр говорил во время остановок матча?
— Попейте воды, пока дым уйдет.

— Кстати о судействе. Как вам работа Безбородова?
— Судейство никогда не обсуждаю. Нормально он отсудил.

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов, Р. Зобнин) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
46′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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