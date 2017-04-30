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30 апреля 2017, 20:53 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Евгений Ловчев: Головин хоть в одном важном матче сыграл хорошо?

Обозреватель «Советского спорта» — о высоком уровне дерби и виновниках поражения ЦСКА.

Московский Спартак одержал гостевую победу над столичным ЦСКА со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Увеличить
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Смотрел матч на Кипре, в Айя-Напе. Ее центральная улица приняла и впитала наша российское дерби. Много русских болельщиков — с преимуществом в пользу «Спартака», крик, гам, пальмы, вино, закуски. Здорово, что у российского футбола есть что-то на экспорт!

И я ведь не только о вывеске. Матч получился шикарным, просто на славу! Много моментов, вратарские чудеса, непредсказуемость, напряжение от первой до последней минуты, качели туда-сюда… Для «Спартака» все это было с чемпионским отливом.

Первые 15 минут — преимущество ЦСКА, конечно. Связываю это с особой историей — уверенностью в себе. У «Спартака» мало кто становился чемпионом в составе, если только Луис Адриано в «Шахтере». Близость цели в таких декорациях не только мобилизует, но иногда парализует. Неспроста «Спартак» слегка трясется во многих последних матчах.

А еще для меня совершенно очевидно, что такая трясучка отражается на технике. Прием мяча, остановка мяча — все страдает. Ребров молодец, что выручил, но мячи оба раза были не такими уж сложными, летели немножко с зигзагом, но не по углам. Ребров спасал с трудом. И это нервы.

А ЦСКА поначалу был ух как хорош. Огромное преимущество в первой четверти матча. И обратите внимание: когда спартаковцы принимали мяч, рядом все время были армейцы. Когда наоборот, хозяева получали мяч без помех. Такое впечатление, что в спартаковских головах было: «Лучше мы будем поближе к своим воротам, и пускай они попробуют нас обыграть». Марио Фернандес затерроризировал правый фланг: разве Каррера не знал, что он на это способен? Знал. Не предотвратил.

Но минуте приблизительно к 20-й «Спартак» слегка зацепился за мяч, и стало чуть-чуть полегче. А дальше вот что было. Перед матчем побывал я на передаче «8−16», где, во-первых, сказал, что все решит Глушаков. А во-вторых, Миша Моссаковский все повторял: «Головин, Головин…». Скажите, спрашиваю, хоть в одном матче против лидеров этот молодой человек сыграл хорошо?.

Головин полностью виноват в первом мяче. Как и Васин во втором. Попов убегает — хватай руками, это святой долг! И вот сюжет: первый гол «Спартака» превращается в решающий момент, потому что после него команда возвращается в игру. При том, что сумели выйти на поле, наконец, Андриано и Зе Луиш, в значительной степени решив проблемы в атаке «Спартака».

Подвожу итог: ЦСКА не заслуживал поражения, но все решили ошибки отдельных людей. И да, «Спартак» был бы чемпионом даже если бы проиграл ЦСКА. Не сомневался в этом — и в Глушакове.

Ну, а теперь-то что говорить? Поздравлять надо!

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов, Р. Зобнин) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
46′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
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