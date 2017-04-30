Евгений Ловчев: Головин хоть в одном важном матче сыграл хорошо?
Обозреватель «Советского спорта» — о высоком уровне дерби и виновниках поражения ЦСКА.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Смотрел матч на Кипре, в
И я ведь не только о вывеске. Матч получился шикарным, просто на славу! Много моментов, вратарские чудеса, непредсказуемость, напряжение от первой до последней минуты, качели
Первые 15 минут — преимущество ЦСКА, конечно. Связываю это с особой историей — уверенностью в себе. У «Спартака» мало кто становился чемпионом в составе, если только Луис Адриано в «Шахтере». Близость цели в таких декорациях не только мобилизует, но иногда парализует. Неспроста «Спартак» слегка трясется во многих последних матчах.
А еще для меня совершенно очевидно, что такая трясучка отражается на технике. Прием мяча, остановка мяча — все страдает. Ребров молодец, что выручил, но мячи оба раза были не такими уж сложными, летели немножко с зигзагом, но не по углам. Ребров спасал с трудом. И это нервы.
А ЦСКА поначалу был ух как хорош. Огромное преимущество в первой четверти матча. И обратите внимание: когда спартаковцы принимали мяч, рядом все время были армейцы. Когда наоборот, хозяева получали мяч без помех. Такое впечатление, что в спартаковских головах было: «Лучше мы будем поближе к своим воротам, и пускай они попробуют нас обыграть». Марио Фернандес затерроризировал правый фланг: разве Каррера не знал, что он на это способен? Знал. Не предотвратил.
Но минуте приблизительно к 20-й «Спартак» слегка зацепился за мяч, и стало
Головин полностью виноват в первом мяче. Как и Васин во втором. Попов убегает — хватай руками, это святой долг! И вот сюжет: первый гол «Спартака» превращается в решающий момент, потому что после него команда возвращается в игру. При том, что сумели выйти на поле, наконец, Андриано и Зе Луиш, в значительной степени решив проблемы в атаке «Спартака».
Подвожу итог: ЦСКА не заслуживал поражения, но все решили ошибки отдельных людей. И да, «Спартак» был бы чемпионом даже если бы проиграл ЦСКА. Не сомневался в этом — и в Глушакове.
Ну, а
|30.04.2017 17:15
|Зрители 27352
|основной раунд: 26-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
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