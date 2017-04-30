Футболист «Спартака» Таски опроверг факт переговоров с турецкими клубами
МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник московского «Спартака» Сердар Таски опроверг информацию о том, что он ведет переговоры о переходе в турецкий клуб. Об этом футболист заявил журналистам.
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В пятницу появилась информация, что по окончании сезона Таски перейдет в турецкий «Трабзонспор».
«Я могу сказать, что ни с какими турецкими клубами не веду никаких переговоров. Мне нравится играть за “Спартак”, мы хотим стать чемпионами и играть в Лиге чемпионов в следующем году», — заявил Таски после матчи 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).
Таски перешел в «Спартак» в 2013 году.
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