Футболист «Спартака» Таски опроверг факт переговоров с турецкими клубами

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В пятницу появилась информация, что по окончании сезона Таски перейдет в турецкий «Трабзонспор».

«Я могу сказать, что ни с какими турецкими клубами не веду никаких переговоров. Мне нравится играть за “Спартак”, мы хотим стать чемпионами и играть в Лиге чемпионов в следующем году», — заявил Таски после матчи 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

Таски перешел в «Спартак» в 2013 году.