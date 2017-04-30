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30 апреля 2017, 20:40 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Игроки ЦСКА отказались от общения с прессой

Игроки ЦСКА после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 26-го тура чемпионата России отказались от общения с прессой в микст-зоне, передает корреспондент «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ.

Игроки ЦСКА после поражения от Спартака (1:2) в матче 26-го тура чемпионата России отказались от общения с прессой в <nobr>микс-зоне.</nobr> Увеличить
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«Спартаку» осталось набрать четыре очка для того, чтобы оформить чемпионский титул. В данный момент «Спартак» опережает ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» — на 11 баллов.

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов, Р. Зобнин) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
46′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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