Олег Романцев: ЦСКА не хватило мастерства

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ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА МАТЧА

— Тактика, выбранная соперниками, была ожидаема?

— Тактику всегда диктует турнирная таблица. Согласно ей, ЦСКА устраивает только победа, «Спартаку» достаточно ничьей. К сожалению, классного футбола соперники не показывают и прежде всего из-за того, что находятся в тисках нервозности. Отсюда и ошибки в начале первого тайма обороны «Спартака».

— Гол «Спартака» — результат просчета Головина, упустившего Попова?

— Скорее это стечение обстоятельств. Как мог Головин, практически уже контролировавший мяч, дать возможность перехватить его Попову и упустить болгарина? Ну и конечно, Адриану сыграл идеально. Хотя как ему дали в такой ситуации пробить — ума не приложу.

— А в ответном мяче — чья вина? Глушакова, не сумевшего помешать пробить головой Алексею Березуцкому, или не сумевшего отразить удар Реброва?

— Ни того и ни другого. Великолепно сыграл Алексей. Так что этот мяч полностью его заслуга. А вот Комбарову не следовало допускать необязательного нарушения.

— Отсутствие Дзагоева ослабило игровой потенциал ЦСКА?

— Конечно. Он один из лидеров команды, и его присутствие на поле — это и уверенность, и настроение. К тому же Алан один может решить исход встречи.

— Лишний день отдыха, который был у «Спартака» играет какую-то роль?

— Абсолютно никакой. День больше, день меньше для молодых футболистов роли не играет. Если речь идет о залечивании травм, то тогда еще об этом можно вспомнить. А так — условия абсолютно равные.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА МАТЧА

— Второй гол «Спартака» — комедия ошибок?

— Скорее трагедия, если говорить о ЦСКА. Никак не могу понять, почему Васин, остановив мяч почти на линии ворот, не вынес его в поле, а пошел на обводку. Согласно всем футбольным законам защитник в такой ситуации обязан выбивать куда угодно, чтобы его не накрыли соперники. Непростительная ошибка.

— Не показалось, что ЦСКА «поплыл» после второго гола?

— Я бы так не сказал. Конечно, в какие-то моменты чувствовалось, что этот досадный мяч повлиял на настроения армейцев. Но в то же время разогнаться ЦСКА не давал «Спартак». Вывод таков. Армейцы нашими ошибками не воспользовались, а мы свои шансы после их промахов реализовали.

— Столько упущенных моментов с обеих сторон — следствие колоссального напряжения?

— В какой-то мере. Это игра. И в ней ты либо находишь какие-то ходы, которые ставят соперника в тупик, либо меняешь тактику. В целом оба соперника провели встречу в том тактическом ключе, в котором ее и начали.

— «Спартак» по моментам превзошел ЦСКА. А по игре?

— Не сказал бы. Характер футболисты проявили, не паниковали, выдержали в концовке пресс атак армейцев. Словом, решили задачу.

— Чего не хватило ЦСКА, чтобы переиграть «Спартак»?

— Исполнительского мастерства.

— Герой матча — Ребров?

— Артем просто хорошо делал свою работу. Конечно, как спартаковцу мне приятно сознавать, что команда добилась своего. И в то же время детективной концовки чемпионата уже не получится. Но, честно говоря, я не ожидал, что в весенней части первенства ЦСКА и «Зенит» окажутся в таком состоянии.