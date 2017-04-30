Олег Романцев: ЦСКА не хватило мастерства
Самый титулованный тренер России Олег Романцев в ходе матча 26-го тура
премьер-лиги оценивал игру футболистов ЦСКА и «Спартака».
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ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА МАТЧА
— Тактика, выбранная соперниками, была ожидаема?
— Тактику всегда диктует турнирная таблица. Согласно ей, ЦСКА устраивает только победа, «Спартаку» достаточно ничьей. К сожалению, классного футбола соперники не показывают и прежде всего
— Гол «Спартака» — результат просчета Головина, упустившего Попова?
— Скорее это стечение обстоятельств. Как мог Головин, практически уже контролировавший мяч, дать возможность перехватить его Попову и упустить болгарина? Ну и конечно, Адриану сыграл идеально. Хотя как ему дали в такой ситуации пробить — ума не приложу.
— А в ответном мяче — чья вина? Глушакова, не сумевшего помешать пробить головой Алексею Березуцкому, или не сумевшего отразить удар Реброва?
— Ни того и ни другого. Великолепно сыграл Алексей. Так что этот мяч полностью его заслуга. А вот Комбарову не следовало допускать необязательного нарушения.
— Отсутствие Дзагоева ослабило игровой потенциал ЦСКА?
— Конечно. Он один из лидеров команды, и его присутствие на поле — это и уверенность, и настроение. К тому же Алан один может решить исход встречи.
— Лишний день отдыха, который был у «Спартака» играет
— Абсолютно никакой. День больше, день меньше для молодых футболистов роли не играет. Если речь идет о залечивании травм, то тогда еще об этом можно вспомнить. А так — условия абсолютно равные.
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА МАТЧА
— Второй гол «Спартака» — комедия ошибок?
— Скорее трагедия, если говорить о ЦСКА. Никак не могу понять, почему Васин, остановив мяч почти на линии ворот, не вынес его в поле, а пошел на обводку. Согласно всем футбольным законам защитник в такой ситуации обязан выбивать куда угодно, чтобы его не накрыли соперники. Непростительная ошибка.
— Не показалось, что ЦСКА «поплыл» после второго гола?
— Я бы так не сказал. Конечно, в
— Столько упущенных моментов с обеих сторон — следствие колоссального напряжения?
— В
— «Спартак» по моментам превзошел ЦСКА. А по игре?
— Не сказал бы. Характер футболисты проявили, не паниковали, выдержали в концовке пресс атак армейцев. Словом, решили задачу.
— Чего не хватило ЦСКА, чтобы переиграть «Спартак»?
— Исполнительского мастерства.
— Герой матча — Ребров?
— Артем просто хорошо делал свою работу. Конечно, как спартаковцу мне приятно сознавать, что команда добилась своего. И в то же время детективной концовки чемпионата уже не получится. Но, честно говоря, я не ожидал, что в весенней части первенства ЦСКА и «Зенит» окажутся в таком состоянии.
|30.04.2017 17:15
|Зрители 27352
|основной раунд: 26-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
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