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30 апреля 2017, 20:37 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Олег Романцев: ЦСКА не хватило мастерства

Самый титулованный тренер России Олег Романцев в ходе матча 26-го тура премьер-лиги оценивал игру футболистов ЦСКА и «Спартака».

Самый титулованный тренер России оценил игру армейцев и спартаковцев. Увеличить
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ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА МАТЧА

— Тактика, выбранная соперниками, была ожидаема?

— Тактику всегда диктует турнирная таблица. Согласно ей, ЦСКА устраивает только победа, «Спартаку» достаточно ничьей. К сожалению, классного футбола соперники не показывают и прежде всего из-за того, что находятся в тисках нервозности. Отсюда и ошибки в начале первого тайма обороны «Спартака».

— Гол «Спартака» — результат просчета Головина, упустившего Попова?

— Скорее это стечение обстоятельств. Как мог Головин, практически уже контролировавший мяч, дать возможность перехватить его Попову и упустить болгарина? Ну и конечно, Адриану сыграл идеально. Хотя как ему дали в такой ситуации пробить — ума не приложу.

— А в ответном мяче — чья вина? Глушакова, не сумевшего помешать пробить головой Алексею Березуцкому, или не сумевшего отразить удар Реброва?

— Ни того и ни другого. Великолепно сыграл Алексей. Так что этот мяч полностью его заслуга. А вот Комбарову не следовало допускать необязательного нарушения.

— Отсутствие Дзагоева ослабило игровой потенциал ЦСКА?

— Конечно. Он один из лидеров команды, и его присутствие на поле — это и уверенность, и настроение. К тому же Алан один может решить исход встречи.

— Лишний день отдыха, который был у «Спартака» играет какую-то роль?

— Абсолютно никакой. День больше, день меньше для молодых футболистов роли не играет. Если речь идет о залечивании травм, то тогда еще об этом можно вспомнить. А так — условия абсолютно равные.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА МАТЧА

— Второй гол «Спартака» — комедия ошибок?

— Скорее трагедия, если говорить о ЦСКА. Никак не могу понять, почему Васин, остановив мяч почти на линии ворот, не вынес его в поле, а пошел на обводку. Согласно всем футбольным законам защитник в такой ситуации обязан выбивать куда угодно, чтобы его не накрыли соперники. Непростительная ошибка.

— Не показалось, что ЦСКА «поплыл» после второго гола?

— Я бы так не сказал. Конечно, в какие-то моменты чувствовалось, что этот досадный мяч повлиял на настроения армейцев. Но в то же время разогнаться ЦСКА не давал «Спартак». Вывод таков. Армейцы нашими ошибками не воспользовались, а мы свои шансы после их промахов реализовали.

— Столько упущенных моментов с обеих сторон — следствие колоссального напряжения?

— В какой-то мере. Это игра. И в ней ты либо находишь какие-то ходы, которые ставят соперника в тупик, либо меняешь тактику. В целом оба соперника провели встречу в том тактическом ключе, в котором ее и начали.

— «Спартак» по моментам превзошел ЦСКА. А по игре?

— Не сказал бы. Характер футболисты проявили, не паниковали, выдержали в концовке пресс атак армейцев. Словом, решили задачу.

— Чего не хватило ЦСКА, чтобы переиграть «Спартак»?

— Исполнительского мастерства.

— Герой матча — Ребров?

— Артем просто хорошо делал свою работу. Конечно, как спартаковцу мне приятно сознавать, что команда добилась своего. И в то же время детективной концовки чемпионата уже не получится. Но, честно говоря, я не ожидал, что в весенней части первенства ЦСКА и «Зенит» окажутся в таком состоянии.

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов, Р. Зобнин) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
46′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
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