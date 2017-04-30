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«Спартак» в воскресенье в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1 обыграл армейцев на «Арене ЦСКА». Несколько раз матч прерывался из-за задымления, вызванного пиротехникой.

«Было много пиротехники, много нецензурной брани, это портит такие матчи, — заявил Мутко. — На стадионе было много болельщиков с семьями, с детьми. Те, кто такое себе позволяет, должны понимать, это не только их футбол».

«По телевидению матч смотрят миллионы людей, им хочется просто наслаждаться футболом, а встреча два раза останавливалась. Наши фанаты пока так понимают культуру боления, к сожалению. Однако серьезных эксцессов не было, окончательный итог подведем через пару часов, когда все болельщики доберутся домой».