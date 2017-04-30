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30 апреля 2017, 20:34 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Глушаков назвал спектаклем ситуацию с включением Дзагоева в стартовый состав ЦСКА

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Перестановки в стартовом составе футбольного клуба ЦСКА, связанные с включением в стартовый состав на матч со «Спартаком» и последующее выведение из него полузащитника Алана Дзагоева, можно охарактеризовать как наигранный спектакль. Об этом журналистам сказал капитан «Спартака» Денис Глушаков.

МОСКВА 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Перестановки в стартовом составе футбольного клуба ЦСКА связанные с включением в стартовый состав на матч со Спартаком и последующее выведение из него полузащитника <span class=error>Алана</span> Дзагоева можно охарактеризовать как наигранный спектакль. Об этом журналистам сказал капитан Спартака Денис <span class=error>Глушаков</span>. Увеличить
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Дзагоев, получивший травму в матче 25-го утра чемпионата России с московским «Локомотивом», сначала был включен в стартовый состав ЦСКА на игру со «Спартаком», но через некоторое время был выведен из него. Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась в воскресенье в Москве и завершилась победой спартаковцев со счетом 2:1.

«Нам сказали, что Дзагоев играет, а потом сказали, что не играет. Мы думали, что он не будет играть. Мы на это (перестановки в стартовом составе ЦСКА) не обратили внимания — это был наигранный спектакль», — сказал Глушаков.

«Спартак» занимает первое место в чемпионате России сезона-2016/17 и может досрочно выиграть золото уже 6 мая — в 27-м туре. Соперником команды будет «Томь».

«Болельщики кричат с начала сезона, что мы чемпионы, но нужно довести дело до конца, а потом уже кричать», — сказал Глушаков, отметив, что не знает, сколько точно нужно очков «Спартаку», чтобы досрочно выиграть золото чемпионата России.

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов, Р. Зобнин) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
46′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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