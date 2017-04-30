Глушаков назвал спектаклем ситуацию с включением Дзагоева в стартовый состав ЦСКА
МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Перестановки в стартовом составе футбольного клуба ЦСКА, связанные с включением в стартовый состав на матч со «Спартаком» и последующее выведение из него полузащитника Алана Дзагоева, можно охарактеризовать как наигранный спектакль. Об этом журналистам сказал капитан «Спартака» Денис Глушаков.
Дзагоев, получивший травму в матче 25-го утра чемпионата России с московским «Локомотивом», сначала был включен в стартовый состав ЦСКА на игру со «Спартаком», но через некоторое время был выведен из него. Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась в воскресенье в Москве и завершилась победой спартаковцев со счетом 2:1.
«Нам сказали, что Дзагоев играет, а потом сказали, что не играет. Мы думали, что он не будет играть. Мы на это (перестановки в стартовом составе ЦСКА) не обратили внимания — это был наигранный спектакль», — сказал Глушаков.
«Спартак» занимает первое место в чемпионате России сезона-2016/17 и может досрочно выиграть золото уже 6 мая — в 27-м туре. Соперником команды будет «Томь».
«Болельщики кричат с начала сезона, что мы чемпионы, но нужно довести дело до конца, а потом уже кричать», — сказал Глушаков, отметив, что не знает, сколько точно нужно очков «Спартаку», чтобы досрочно выиграть золото чемпионата России.