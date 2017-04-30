Глушаков назвал спектаклем ситуацию с включением Дзагоева в стартовый состав ЦСКА

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Дзагоев, получивший травму в матче 25-го утра чемпионата России с московским «Локомотивом», сначала был включен в стартовый состав ЦСКА на игру со «Спартаком», но через некоторое время был выведен из него. Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась в воскресенье в Москве и завершилась победой спартаковцев со счетом 2:1.

«Нам сказали, что Дзагоев играет, а потом сказали, что не играет. Мы думали, что он не будет играть. Мы на это (перестановки в стартовом составе ЦСКА) не обратили внимания — это был наигранный спектакль», — сказал Глушаков.

«Спартак» занимает первое место в чемпионате России сезона-2016/17 и может досрочно выиграть золото уже 6 мая — в 27-м туре. Соперником команды будет «Томь».

«Болельщики кричат с начала сезона, что мы чемпионы, но нужно довести дело до конца, а потом уже кричать», — сказал Глушаков, отметив, что не знает, сколько точно нужно очков «Спартаку», чтобы досрочно выиграть золото чемпионата России.