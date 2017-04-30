«Спартак»: чемпион-дерби!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я ДОЛЖЕН БЫЛ ИГРАТЬ»

Матч начался с детектива. В стартовом протоколе появился Алан Дзагоев. Тот самый Дзагоев, который получил травму уже через пятнадцать минут после начала игры с «Локомотивом» — всего несколько дней назад. Разумеется, все эти дни красно-синяя общественность была глубоко озабочена — без лидера шансы ЦСКА против «Спартака» расценивались намного ниже, чем с ним. И когда Дзагоев все-таки оказался в заявке, а его фамилию объявил диктор по стадиону, армейские болельщики сильно обрадовались.

Остальные удивились.

«Такие хитрости — тоже часть дерби», — мог бы с характерной интонацией резюмировать Виктор Гусев. И был бы прав, однако минут за двадцать, а то и пятнадцать Дзагоева в заявке вдруг заменил Набабкин. Пока мы пытались понять, в чем дело, а болельщики разворачивали свои полотна, Алан поднялся на трибуну для прессы и занял место зрителя.

«Я должен был играть, — сказал он обозревателю “СЭ” Игорю Рабинеру. — Но вышел на разминку и почувствовал: нереально».

Дзагоев весь матч болел яростно. Но когда прозвучал финальный свисток, на трибуне его уже не было.

ВОТ ЗАЧЕМ РЕБРОВ ЦЕЛУЕТ ШТАНГИ

Хозяева начали матч супермощно. Уже на 2-й минуте у ворот Реброва разорвалась кассетная бомба из моментов. Началось с того, что Мариу Фернандес справа дважды одурачил Комбарова (а заодно тех, кто его страховал) и навесил в штрафную. После скидки мяч оказался перед штрафной площадью у Алексея Березуцкого — тот нанес сильный удар, а Ребров отбил чуть в сторону. Первым на добивании был Ионов, но под прессингом Джикия нападающий не смог толком прицелиться, попал снова в Реброва, от которого мяч отлетел в дальнюю штангу. Там Головину вроде бы никто не мешал, только острый угол. Это был то ли удар, то ли прострел, но точно в руки Реброву.

Сумасшедшее везение! И кто после такого станет смеяться над суевериями спартаковского вратаря?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Опасный момент <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW">@PFC_CSKA_MOSCOW</a> у ворот <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> <br><br> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 26-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 0:0 <a href="https://t.co/kn93CufhzD">pic.twitter.com/kn93CufhzD</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/858689735765757952">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В течение следующих двадцати минут «Спартак» приходил в себя, пытаясь хотя бы ненадолго завладеть мячом. Получалось с трудом, ЦСКА выглядел увереннее, его преимущество как будто крепло. На 8-й минуте хорошо пробил издалека Головин — мяч пролетел рядом с девяткой. На 23-й мощно выстрелил Витинью — выручил Ребров.

И это было очень важно, потому что после этого «Спартак» все-таки вернулся в игру. Вытерпел, отбился, отдышался — и начал, наконец, смотреть вперед. Вот попробовали убежать вперед левым флангом Попов и Зобнин, вот хорошо поборолся вперед вернувшийся на поле Луиз Адриану. И вот уже игра — спартаковская.

Собственно, эти три человека и переломили ход матча. Через полчаса с небольшим они соорудили классную и стремительную комбинацию, благодаря которой «Спартак» открыл счет.

Атаку на своей половине поля с правого фланга начал Ещенко. Сделал пас Попову в центр, тот, чувствуя, что его накрывает Головин, в касание сыграл на бровку на Зобнина, который опять же касанием мимо Алексея Березуцкого вернул мяч Попову. А далее неторопливая вроде бы комбинация резко ускорилась — Попов продавил опоздавшего Головина и ворвался в штрафную. Сильный пас налево вдоль ворот, и Луиз Адриану одним изящным движением не только усадил на газон Василия Березуцкого, но и протолкнул мяч между ногами Акинфеева. Такие голы, да еще и в дерби — за три. Этот момент, уверен, войдет во все видеонарезки по итогам сезона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> (<a href="https://twitter.com/acmilan">@acmilan</a> ???)<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 26-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 0:1 32' Луис Адриано <a href="https://twitter.com/LuizAdriano_9">@LuizAdriano_9</a> <a href="https://t.co/H8H1GgkXp7">pic.twitter.com/H8H1GgkXp7</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/858697084433838080">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Моральное преимущество ЦСКА в один момент перешло к «Спартаку».

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ДЕРБИ

Но насколько неожиданным было самое начало встречи, как и то, что игру предваряло (вся эта история с Дзагоевым), настолько же нелинейным получился и дальнейший сюжет. Когда все уже мысленно готовились ко второму тайму, перед самым перерывом ЦСКА получил право на штрафной. Не самый вроде бы опасный. Подавал Натхо с правого фланга, довольно далеко от ворот. Мяч не долетел до вратарской, но Алексей Березуцкий исхитрился пробить головой так, что Ребров совсем ничего не смог поделать. Гол — не менее красивый, чем спартаковский, хоть и другой. Нужно было начинать все сначала.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW">@PFC_CSKA_MOSCOW</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 26-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 1:1 45' Алексей Березуцкий <a href="https://t.co/2HHEYKACBQ">pic.twitter.com/2HHEYKACBQ</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/858699806453137408">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Оба тренера пошли на перестановки. У ЦСКА Набабкина заменил Тошич, у «Спартака» — Зе Луиш вышел вместо Адриану. И второму недавно травмированному форварду предстояло сыграть роль не менее важную, чем первому. Очень скоро при его непосредственном участии красно-белые снова вышли вперед. И тут на первый план вышла индивидуальная ошибка, если не помутнение, что в дерби тоже иногда случается….

«Спартак» убегал в атаку «4 в 4», Глушаков сделал пас на грани офсайда на Зе Луиша. Передача получилась не самой удобной, да и ворвавшийся в штрафную форвард не лучшим образом подстроился под удар. Акинфеев сократил угол, защитники бежали страховать, и в общем, момент должен был благополучно затухнуть. Но после несильного удара Зе Луиша, мяч подхватил Васин. Казалось, сейчас он спокойно его куда-нибудь вынесет. Например, в аут. Или на угловой. Но Васина как будто перемкнуло. Одно касание, второе, третье. А тут уже и Зобнин на него налетел как коршун. Васин упал, мяч подобрал Попов, и Глушаков бил в пустые ворота.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 26-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЦСКАСпартак</a> 1:2 51' Денис Глушаков <a href="https://twitter.com/DGlushakov8">@DGlushakov8</a> <a href="https://t.co/u001JGQj9j">pic.twitter.com/u001JGQj9j</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/858708132360581120">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дзагоев на трибуне закрыл лицо руками. Второй удар оказался для ЦСКА сокрушительным.

СУПЕРСПАСЕНИЕ АКИНФЕЕВА, СУПЕРШАНС ПРОМЕСА

Но если и был на поле человек, который не хотел с этим примиряться, то это Акинфеев. На 70-й минуте он спас ЦСКА от третьего гола — сначала отразил удар вышедшего один на один Зобнина, а потом буквально выгреб из ворот отскочивший от штанги мяч, не дав добить Зе Луишу. Это двойное спасение украсило дерби точно так же, как и голы.

И вдохновило армейцев на наступление. Хороший момент был у Витинью — Джикия выносил из пустых ворот (и в отличие от Васина, сделал это сильно и сразу). Активно вступил в игру Оланаре, заменивший Ионова. Но «Спартак» не собирался отсиживаться и отбиваться. Он ждал шанса, чтобы забить третий.

И такой шанс — супершанс! — возник у Промеса на 86-й минуте. Голландец ракетой умчался со своей половины, оставил за спиной Тошича, пробил мимо Акинфеева — но попал в штангу. Интрига оставалась живой. Благодаря Промесу, выжила она и в самом конце — у него еще был момент. Выжила, чтобы победный финальный свисток пришедшие на стадион ЦСКА спартаковские болельщики встретили с особым ликованием.

В последний раз «Спартак» обыгрывал армейцев дважды за сезон в славном 1999 году. Пожалуй, эта команда достойна той. Чемпионы по дерби, чемпионы по духу, чемпионы по игре.

До чемпионства настоящего осталось совсем немного!