«Спартак»: чемпион-дерби!
В невероятном по красоте и напряжению матче «Спартак» выиграл у ЦСКА — в последний раз дважды за сезон
красно-белые побеждали в дерби в 1999 году.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я ДОЛЖЕН БЫЛ ИГРАТЬ»
Матч начался с детектива. В стартовом протоколе появился Алан Дзагоев. Тот самый Дзагоев, который получил травму уже через пятнадцать минут после начала игры с «Локомотивом» — всего несколько дней назад. Разумеется, все эти дни
Остальные удивились.
«Такие хитрости — тоже часть дерби», — мог бы с характерной интонацией резюмировать Виктор Гусев. И был бы прав, однако минут за двадцать, а то и пятнадцать Дзагоева в заявке вдруг заменил Набабкин. Пока мы пытались понять, в чем дело, а болельщики разворачивали свои полотна, Алан поднялся на трибуну для прессы и занял место зрителя.
«Я должен был играть, — сказал он обозревателю “СЭ” Игорю Рабинеру. — Но вышел на разминку и почувствовал: нереально».
Дзагоев весь матч болел яростно. Но когда прозвучал финальный свисток, на трибуне его уже не было.
ВОТ ЗАЧЕМ РЕБРОВ ЦЕЛУЕТ ШТАНГИ
Хозяева начали матч супермощно. Уже на 2-й минуте у ворот Реброва разорвалась кассетная бомба из моментов. Началось с того, что Мариу Фернандес справа дважды одурачил Комбарова (а заодно тех, кто его страховал) и навесил в штрафную. После скидки мяч оказался перед штрафной площадью у Алексея Березуцкого — тот нанес сильный удар, а Ребров отбил чуть в сторону. Первым на добивании был Ионов, но под прессингом Джикия нападающий не смог толком прицелиться, попал снова в Реброва, от которого мяч отлетел в дальнюю штангу. Там Головину вроде бы никто не мешал, только острый угол. Это был то ли удар, то ли прострел, но точно в руки Реброву.
Сумасшедшее везение! И кто после такого станет смеяться над суевериями спартаковского вратаря?
В течение следующих двадцати минут «Спартак» приходил в себя, пытаясь хотя бы ненадолго завладеть мячом. Получалось с трудом, ЦСКА выглядел увереннее, его преимущество как будто крепло. На 8-й минуте хорошо пробил издалека Головин — мяч пролетел рядом с девяткой. На 23-й мощно выстрелил Витинью — выручил Ребров.
И это было очень важно, потому что после этого «Спартак»
Собственно, эти три человека и переломили ход матча. Через полчаса с небольшим они соорудили классную и стремительную комбинацию, благодаря которой «Спартак» открыл счет.
Атаку на своей половине поля с правого фланга начал Ещенко. Сделал пас Попову в центр, тот, чувствуя, что его накрывает Головин, в касание сыграл на бровку на Зобнина, который опять же касанием мимо Алексея Березуцкого вернул мяч Попову. А далее неторопливая вроде бы комбинация резко ускорилась — Попов продавил опоздавшего Головина и ворвался в штрафную. Сильный пас налево вдоль ворот, и Луиз Адриану одним изящным движением не только усадил на газон Василия Березуцкого, но и протолкнул мяч между ногами Акинфеева. Такие голы, да еще и в дерби — за три. Этот момент, уверен, войдет во все видеонарезки по итогам сезона.
Моральное преимущество ЦСКА в один момент перешло к «Спартаку».
О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ДЕРБИ
Но насколько неожиданным было самое начало встречи, как и то, что игру предваряло (вся эта история с Дзагоевым), настолько же нелинейным получился и дальнейший сюжет. Когда все уже мысленно готовились ко второму тайму, перед самым перерывом ЦСКА получил право на штрафной. Не самый вроде бы опасный. Подавал Натхо с правого фланга, довольно далеко от ворот. Мяч не долетел до вратарской, но Алексей Березуцкий исхитрился пробить головой так, что Ребров совсем ничего не смог поделать. Гол — не менее красивый, чем спартаковский, хоть и другой. Нужно было начинать все сначала.
Оба тренера пошли на перестановки. У ЦСКА Набабкина заменил Тошич, у «Спартака» — Зе Луиш вышел вместо Адриану. И второму недавно травмированному форварду предстояло сыграть роль не менее важную, чем первому. Очень скоро при его непосредственном участии
«Спартак» убегал в атаку «4 в 4», Глушаков сделал пас на грани офсайда на Зе Луиша. Передача получилась не самой удобной, да и ворвавшийся в штрафную форвард не лучшим образом подстроился под удар. Акинфеев сократил угол, защитники бежали страховать, и в общем, момент должен был благополучно затухнуть. Но после несильного удара Зе Луиша, мяч подхватил Васин. Казалось, сейчас он спокойно его
Дзагоев на трибуне закрыл лицо руками. Второй удар оказался для ЦСКА сокрушительным.
СУПЕРСПАСЕНИЕ АКИНФЕЕВА, СУПЕРШАНС ПРОМЕСА
Но если и был на поле человек, который не хотел с этим примиряться, то это Акинфеев. На 70-й минуте он спас ЦСКА от третьего гола — сначала отразил удар вышедшего один на один Зобнина, а потом буквально выгреб из ворот отскочивший от штанги мяч, не дав добить Зе Луишу. Это двойное спасение украсило дерби точно так же, как и голы.
И вдохновило армейцев на наступление. Хороший момент был у Витинью — Джикия выносил из пустых ворот (и в отличие от Васина, сделал это сильно и сразу). Активно вступил в игру Оланаре, заменивший Ионова. Но «Спартак» не собирался отсиживаться и отбиваться. Он ждал шанса, чтобы забить третий.
И такой шанс — супершанс! — возник у Промеса на 86-й минуте. Голландец ракетой умчался со своей половины, оставил за спиной Тошича, пробил мимо Акинфеева — но попал в штангу. Интрига оставалась живой. Благодаря Промесу, выжила она и в самом конце — у него еще был момент. Выжила, чтобы победный финальный свисток пришедшие на стадион ЦСКА спартаковские болельщики встретили с особым ликованием.
В последний раз «Спартак» обыгрывал армейцев дважды за сезон в славном 1999 году. Пожалуй, эта команда достойна той. Чемпионы по дерби, чемпионы по духу, чемпионы по игре.
До чемпионства настоящего осталось совсем немного!
|30.04.2017 17:15
|Зрители 27352
|основной раунд: 26-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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