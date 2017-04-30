Джикия: Футболисты «Спартака» совершили подвиг, дважды в сезоне победив ЦСКА

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В первом круге «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:1, а во втором — со счетом 2:1.

«Я не знаю, когда “Спартак” в последний раз обыгрывал ЦСКА два раза в сезоне. Говорите, в 1999 году? Что ж, мы совершили подвиг», — сказал Джикия, перешедший в «Спартак» минувшей зимой из пермского «Амкара».

Джикия ответил, что после победы над ЦСКА во втором матче, который состоялся в воскресенье в Москве, руководство «Спартака» призвало игроков команды не расслабляться.

«Спартак» занимает первое место в чемпионате России и может досрочно выиграть золото уже 6 мая — в 27-м туре. Соперником команды будет «Томь». На вопрос, кто из ближайших преследователей «Спартака» сильнее — ЦСКА или «Зенит», Джикия ответил: «Спартак!».