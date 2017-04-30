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30 апреля 2017, 20:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Газзаев: «Спартак» после победы над ЦСКА уже можно поздравлять с чемпионством

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский «Спартак» после победы над ЦСКА в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) уже можно назвать чемпионом. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы РФ, известный российский тренер Валерий Газзаев.

Спартак в гостях обыграл ЦСКА со счетом 2:1 и укрепил свое лидерство в чемпионате России. Увеличить
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«Спартак» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 2:1 и укрепил свое лидерство в чемпионате России.

«Думаю, что “Спартак” уже можно назвать чемпионом, потому что он сегодня был сильнее, острее. Счет не отражает того, что было на поле, потому что победитель мог добиться и более внушительного результата. Поэтому я должен признать, что “Спартак” по праву чемпион, с чем я его и поздравляю», — отметил Газзаев.

«На дистанции длинного турнира важно, чтобы команда пришла к финишу первой. Конечно, бывают спады, бывают какие- то проблемы, это естественно. “Спартак” в этом году продемонстрировал, может быть, не такую выдающуюся игру, но показал выдающееся стремление. Это касается и игроков, и руководства, и болельщиков, поэтому в сегодняшнем дерби именно “Спартак” играл первым номером. Это было очевидно, и красно-белые по праву одержали победу», — добавил эксперт.

По словам Газзаева, тренерскому штабу ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко предстоит проделать огромный объем работы для улучшения положения в турнирной таблице. «Игра ЦСКА мне напомнила игру “Уфы”, когда там еще работал Гончаренко, но “Уфа” — это одно дело, в ЦСКА нужен другой подход, нужно учитывать статус клуба. ЦСКА может не попасть в Лигу чемпионов, и надо понимать, что второе место для команды плохо, а третье вообще не должно обсуждаться. Мне кажется, тренерский штаб ЦСКА должен сделать выводы из сегодняшнего матча, работы здесь непочатый край. В игре ЦСКА мы не увидели того, чем команда отличалась последние 15 лет», — сказал Газзаев.

Санкт-петербургский «Зенит», который занимает третью строчку в турнирной таблице, в понедельник сыграет с томской «Томью». «Если “Зенит” одержит победу в Томске, то выйдет на вторую строчку и дальше проблем не испытает, он может реально претендовать на место в Лиге чемпионов», — резюмировал Газзаев.

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов, Р. Зобнин) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
46′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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