Газзаев: «Спартак» после победы над ЦСКА уже можно поздравлять с чемпионством

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«Спартак» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 2:1 и укрепил свое лидерство в чемпионате России.

«Думаю, что “Спартак” уже можно назвать чемпионом, потому что он сегодня был сильнее, острее. Счет не отражает того, что было на поле, потому что победитель мог добиться и более внушительного результата. Поэтому я должен признать, что “Спартак” по праву чемпион, с чем я его и поздравляю», — отметил Газзаев.

«На дистанции длинного турнира важно, чтобы команда пришла к финишу первой. Конечно, бывают спады, бывают какие- то проблемы, это естественно. “Спартак” в этом году продемонстрировал, может быть, не такую выдающуюся игру, но показал выдающееся стремление. Это касается и игроков, и руководства, и болельщиков, поэтому в сегодняшнем дерби именно “Спартак” играл первым номером. Это было очевидно, и красно-белые по праву одержали победу», — добавил эксперт.

По словам Газзаева, тренерскому штабу ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко предстоит проделать огромный объем работы для улучшения положения в турнирной таблице. «Игра ЦСКА мне напомнила игру “Уфы”, когда там еще работал Гончаренко, но “Уфа” — это одно дело, в ЦСКА нужен другой подход, нужно учитывать статус клуба. ЦСКА может не попасть в Лигу чемпионов, и надо понимать, что второе место для команды плохо, а третье вообще не должно обсуждаться. Мне кажется, тренерский штаб ЦСКА должен сделать выводы из сегодняшнего матча, работы здесь непочатый край. В игре ЦСКА мы не увидели того, чем команда отличалась последние 15 лет», — сказал Газзаев.