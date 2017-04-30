Фанаты ЦСКА сожгли флаг «Спартака» во время матча

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Стоит отметить, что главный арбитр матча Владислав Безбородов прерывал матч на несколько минут из-за задымления на поле.

«Спартак» победил ЦСКА два раза в сезоне впервые с 1999-го года. Команде Массимо Карреры осталось набрать четыре очка, чтобы завоевать чемпионский титул.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/xcldxjNRJm">pic.twitter.com/xcldxjNRJm</a></p>— Difference (@Differreencee) <a href="https://twitter.com/Differreencee/status/858724464829374464">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>