«Спартак» ещё не чемпион. Каррера и Гончаренко — о дерби
Массимо Каррера и Виктор Гончаренко подвели итоги дерби ЦСКА и «Спартака» на «ВЭБ Арене».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После победы в самом ожидаемом матче весны Массимо Каррера находился в предсказуемо приподнятом настроении. Но принимать поздравления с первым титулом в самостоятельной практике отказался — всему своё время.
— Почему в первом тайме «Спартак» выглядел нервно?
— Мы не нервничали — просто стояли перед командой, которая хорошо играет в футбола. У ЦСКА отличные футболисты, нам было тяжело, но в первом тайме мы смогли забить, а в конечном счёте и победить.
— Менялось ли персональное задание Зобнину по ходу матча?
— Мы видели, что Фернандес опасен, и задача Зобнина была заниматься им. Это обсуждалось как перед матчем, так и по ходу.
— После игры спартаковская трибуна скандировала: «Мы — чемпионы». Готовы к этому кличу присоединиться?
— Нет, я назову себя чемпионом, когда стану чемпионом. Сегодня мы празднуем победу в дерби, и это правильно. Но «Спартак» ещё не выиграл чемпионат. Когда станем чемпионами, будем петь.
— Что даёт такое преимущество «Спартаку» перед остальными командами?
— Мне повезло с игроками — они пошли за моими идеями и мыслями. Парни усердно выполняют мои установки, поэтому мы лидируем с прошлого года. Я стараюсь делать всё, чтобы они отдавались игре на 100 процентов. Я заставил их хорошо работать, в том числе фактически. Мы стали командой. Но прежде чем стать командой, мы стали семьёй. Я думаю, в этом весь секрет.
— Согласны, что российский футбол никогда не приблизится по качеству к европейскому?
— Думаю, он приближается. Я вижу большую интенсивность в игре. Команды неплохо играют. Возможно, мы не видим такие тактические успехи, как в Италии. Несмотря на это, здесь неплохой чемпионат.
— Оцените игру Зе Луиша.
— Он давно не играл, но много тренировался. Зе вышел на поле и выполнил установку, как и все остальные игроки.
— Чем вы его кормили перед матчем?
— Спросите у него. Я у Зе дома не готовлю.
Несмотря на поражение, Виктор Гончаренко нашёл позитив в игре собственной команды. Но начал всё же с негатива.
— Должен сказать, что футбол, как никакая другая игра, базируется на ошибках. Кто их допускает меньше, тот и выигрывает. Второй пропущенный гол сегодня — это труднообъяснимый ляп. Тем не менее такие игры нравятся болельщикам. Ради этого приходит полный стадион, создаётся потрясающая аура. Хороший накал был. Если отвлечься от результата, считаю довольно много у нас позитивного было. В частности — игра в позиционном нападении. Цель понятна. Четыре игры осталось, которые надо выиграть.
— Фернандес сегодня здорово начал, но во втором тайме сник. Почему?
— Думаю, это игра, которая мало заметна болельщику, но она очень интересна в плане тактики. По первым 15−20 минутам стало понятно, как действует «Спартак». Это касается и Марио. Он создал много моментов, и Зобнин стал играть защитника.
— Что случилось с Дзагоевым?
— Мы сделали всё возможное. Сегодня утром он сказал, что готов играть, но после разминки не смог выйти на поле.
— Две остановки матча повлияли на игру?
— Конечно, когда ты проигрываешь, соперник разными способами затягивает игру — путём выброса мяча со своей скамейки или неторопливого ввода в игру. Наши болельщики поспособствовали, чтобы ещё задержать игру. Когда игра разбивается на отрезки, это всегда на руку выигрывающей стороне.
— С чем была связана замена Ионова на Оланаре?
— «Спартак» закрылся, поведя в счёте, и нам понадобился силовой форвард, способный оказать давление на соперника.
|30.04.2017 17:15
|Зрители 27352
|основной раунд: 26-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
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