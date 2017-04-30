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30 апреля 2017, 20:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» ещё не чемпион. Каррера и Гончаренко — о дерби

Массимо Каррера и Виктор Гончаренко подвели итоги дерби ЦСКА и «Спартака» на «ВЭБ Арене».

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После победы в самом ожидаемом матче весны Массимо Каррера находился в предсказуемо приподнятом настроении. Но принимать поздравления с первым титулом в самостоятельной практике отказался — всему своё время.

— Почему в первом тайме «Спартак» выглядел нервно?

— Мы не нервничали — просто стояли перед командой, которая хорошо играет в футбола. У ЦСКА отличные футболисты, нам было тяжело, но в первом тайме мы смогли забить, а в конечном счёте и победить.

— Менялось ли персональное задание Зобнину по ходу матча?

— Мы видели, что Фернандес опасен, и задача Зобнина была заниматься им. Это обсуждалось как перед матчем, так и по ходу.

— После игры спартаковская трибуна скандировала: «Мы — чемпионы». Готовы к этому кличу присоединиться?

— Нет, я назову себя чемпионом, когда стану чемпионом. Сегодня мы празднуем победу в дерби, и это правильно. Но «Спартак» ещё не выиграл чемпионат. Когда станем чемпионами, будем петь.

— Что даёт такое преимущество «Спартаку» перед остальными командами?

— Мне повезло с игроками — они пошли за моими идеями и мыслями. Парни усердно выполняют мои установки, поэтому мы лидируем с прошлого года. Я стараюсь делать всё, чтобы они отдавались игре на 100 процентов. Я заставил их хорошо работать, в том числе фактически. Мы стали командой. Но прежде чем стать командой, мы стали семьёй. Я думаю, в этом весь секрет.

— Согласны, что российский футбол никогда не приблизится по качеству к европейскому?

— Думаю, он приближается. Я вижу большую интенсивность в игре. Команды неплохо играют. Возможно, мы не видим такие тактические успехи, как в Италии. Несмотря на это, здесь неплохой чемпионат.

— Оцените игру Зе Луиша.

— Он давно не играл, но много тренировался. Зе вышел на поле и выполнил установку, как и все остальные игроки.

— Чем вы его кормили перед матчем?

— Спросите у него. Я у Зе дома не готовлю.

Несмотря на поражение, Виктор Гончаренко нашёл позитив в игре собственной команды. Но начал всё же с негатива.

— Должен сказать, что футбол, как никакая другая игра, базируется на ошибках. Кто их допускает меньше, тот и выигрывает. Второй пропущенный гол сегодня — это труднообъяснимый ляп. Тем не менее такие игры нравятся болельщикам. Ради этого приходит полный стадион, создаётся потрясающая аура. Хороший накал был. Если отвлечься от результата, считаю довольно много у нас позитивного было. В частности — игра в позиционном нападении. Цель понятна. Четыре игры осталось, которые надо выиграть.

— Фернандес сегодня здорово начал, но во втором тайме сник. Почему?

— Думаю, это игра, которая мало заметна болельщику, но она очень интересна в плане тактики. По первым 15−20 минутам стало понятно, как действует «Спартак». Это касается и Марио. Он создал много моментов, и Зобнин стал играть защитника.

— Что случилось с Дзагоевым?

— Мы сделали всё возможное. Сегодня утром он сказал, что готов играть, но после разминки не смог выйти на поле.

— Две остановки матча повлияли на игру?

— Конечно, когда ты проигрываешь, соперник разными способами затягивает игру — путём выброса мяча со своей скамейки или неторопливого ввода в игру. Наши болельщики поспособствовали, чтобы ещё задержать игру. Когда игра разбивается на отрезки, это всегда на руку выигрывающей стороне.

— С чем была связана замена Ионова на Оланаре?

— «Спартак» закрылся, поведя в счёте, и нам понадобился силовой форвард, способный оказать давление на соперника.

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов, Р. Зобнин) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
46′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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