Леонид Федун назвал Игоря Акинфеева «жутким везунчиком»

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Матч 26-го тура чемпионата России, который прошел на домашнем стадионе армейцев, завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.

«Игра была хорошая, особенно второй тайм. За Луиш вышел великолепно на замену. Акинфеев по-прежнему везунчик жуткий — столько моментов было, но мяч не шел в ворота. Так бы все закончилось раньше», — поделился впечатлениями Федун.

«Спартак» набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. Армейцы с 50 очками после 26 игр занимают второе место. На третьей строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (49 очков), который свою встречу 26-го тура проведет 1 мая в Томске против местной «Томи».

В следующем туре «Спартак» 6 мая примет «Томь», ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с пермским «Амкаром».