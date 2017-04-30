Олег Романцев: Васин допустил непростительную ошибку
Самый титулованный российский тренер Олег Романцев раскритиковал защитника ЦСКА Виктора Васина за ошибку в эпизоде со вторым голом «Спартака».
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Видимо, что-то случилось...
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Также он признал, что
— Второй гол «Спартака» — комедия ошибок?
— Скорее трагедия, если говорить о ЦСКА. Никак не могу понять, почему Васин, остановив мяч почти на линии ворот, не вынес его в поле, а пошел в обводку. Согласно всем футбольным законам защитник в такой ситуации обязан выбивать куда угодно, чтобы его не накрыли соперники. Непростительная ошибка.
— Не показалось, что ЦСКА «поплыл» после второго гола?
— Я бы так не сказал. Конечно, в
— Столько упущенных моментов с обеих сторон — следствие колоссального напряжения?
— В
— «Спартак» по моментам превзошел ЦСКА. А по игре?
— Не сказал бы. Характер футболисты проявили, не паниковали, выдержали в концовке пресс атак армейцев. Словом, решили задачу.
— Чего не хватило ЦСКА, чтобы переиграть «Спартак»?
— Исполнительского мастерства.
— Герой матча — Ребров?
— Артем просто хорошо делал свою работу. Конечно, как спартаковцу мне приятно сознавать, что команда добилась своего. И в то же время детективной концовки чемпионата уже не получится. Но, честно говоря, я не ожидал, что в весенней части первенства ЦСКА и «Зенит» окажутся в таком состоянии. (Александр ЛЬВОВ).
|30.04.2017 17:15
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|основной раунд: 26-й тур
|Арена ЦСКА
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