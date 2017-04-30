Олег Романцев: Васин допустил непростительную ошибку

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Также он признал, что красно-белые не были лучше армейцев по игре, хотя и победили в итоге со счетом 2:1.

— Второй гол «Спартака» — комедия ошибок?

— Скорее трагедия, если говорить о ЦСКА. Никак не могу понять, почему Васин, остановив мяч почти на линии ворот, не вынес его в поле, а пошел в обводку. Согласно всем футбольным законам защитник в такой ситуации обязан выбивать куда угодно, чтобы его не накрыли соперники. Непростительная ошибка.

— Не показалось, что ЦСКА «поплыл» после второго гола?

— Я бы так не сказал. Конечно, в какие-то моменты чувствовалось, что этот досадный мяч повлиял на настроения армейцев. Но в то же время разогнаться ЦСКА не давал «Спартак». Вывод таков. Армейцы нашими ошибками не воспользовались, а мы свои шансы после их промахов реализовали.

— Столько упущенных моментов с обеих сторон — следствие колоссального напряжения?

— В какой-то мере. Это игра. И в ней ты либо находишь какие-то ходы, которые ставят соперника в тупик, либо меняешь тактику. В целом оба соперника провели встречу в том тактическом ключе, в котором ее и начали.

— «Спартак» по моментам превзошел ЦСКА. А по игре?

— Не сказал бы. Характер футболисты проявили, не паниковали, выдержали в концовке пресс атак армейцев. Словом, решили задачу.

— Чего не хватило ЦСКА, чтобы переиграть «Спартак»?

— Исполнительского мастерства.

— Герой матча — Ребров?

— Артем просто хорошо делал свою работу. Конечно, как спартаковцу мне приятно сознавать, что команда добилась своего. И в то же время детективной концовки чемпионата уже не получится. Но, честно говоря, я не ожидал, что в весенней части первенства ЦСКА и «Зенит» окажутся в таком состоянии. (Александр ЛЬВОВ).