Массимо Каррера: Российский футбол приближается по уровню к европейскому

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Также итальянец рассказал о том, почему так удачно вышел на замену нападающий Зе Луиш.

— Сравните, пожалуйста, итальянский и российский футбол.

— Здесь неплохой чемпионат и не такой уж и плохой футбол. Российский футбол приближается по уровню к европейскому. Вижу высокую интенсивность, высокий настрой. Возможно, Россия еще не так досконально изучает тактику, как Италия, но это — вопрос времени.

— Чем кормили Зе Луиша перед матчем?

— Спросите у него, я у него дома не готовлю. А вообще он давно не играл, но вышел на поле и сделал то, что от него ждали.