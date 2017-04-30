Массимо Каррера: Российский футбол приближается по уровню к европейскому
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России сравнил
премьер-лигу и серию А, передает с «Арены ЦСКА» корреспондент «СЭ» Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
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Видимо, что-то случилось...
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Также итальянец рассказал о том, почему так удачно вышел на замену нападающий Зе Луиш.
— Сравните, пожалуйста, итальянский и российский футбол.
— Здесь неплохой чемпионат и не такой уж и плохой футбол. Российский футбол приближается по уровню к европейскому. Вижу высокую интенсивность, высокий настрой. Возможно, Россия еще не так досконально изучает тактику, как Италия, но это — вопрос времени.
— Чем кормили Зе Луиша перед матчем?
— Спросите у него, я у него дома не готовлю. А вообще он давно не играл, но вышел на поле и сделал то, что от него ждали.
|30.04.2017 17:15
|Зрители 27352
|основной раунд: 26-й тур
|Арена ЦСКА
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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