«Спартак» гарантировал себе медали чемпионата России по футболу сезона-2016/17

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Игра 26-го тура первенства состоялась в Москве в воскресенье и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

«Спартак» занимает первое место в чемпионате России, в 26 матчах набрав 60 очков. На второй строчке идет ЦСКА (50 очков, 26 игр), на третьей — санкт-петербургский «Зенит» (49 очков, 25 игр), на четвертой — «Краснодар» (44 очков, 25 игр).

Также уже сейчас известно, что «Спартак» точно сыграет в еврокубках сезона-2017/18.