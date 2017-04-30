«Спартак» гарантировал себе медали чемпионата России по футболу сезона-2016/17
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак», обыграв ЦСКА, гарантировал себе медали чемпионата России по футболу сезона-2016/17.
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Игра 26-го тура первенства состоялась в Москве в воскресенье и завершилась победой
«Спартак» занимает первое место в чемпионате России, в 26 матчах набрав 60 очков. На второй строчке идет ЦСКА (50 очков, 26 игр), на третьей —
Также уже сейчас известно, что «Спартак» точно сыграет в еврокубках сезона-2017/18.
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