Федун: Настроение отличное, но «Спартак» должен был забивать ЦСКА больше
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от гостевого матча с ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура российской
Премьер-Лиги, отметив, что его команда могла забить больше в ворота соперника.
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«Должны были забивать ЦСКА больше. Настроение отличное. В первом тайме команда нервничала. Мы ещё не чемпионы», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Благодаря победе лидирующий в турнирной таблице РФПЛ «Спартак» за четыре тура до финиша увеличил отрыв от идущего на втором месте ЦСКА до 10 очков.
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