Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29603568/
30 апреля 2017, 19:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Федун: Настроение отличное, но «Спартак» должен был забивать ЦСКА больше

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от гостевого матча с ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги, отметив, что его команда могла забить больше в ворота соперника.

Председатель совета директоров Спартака Леонид <span class=error>Федун</span> поделился впечатлениями от гостевого матча с ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> отметив что его команда могла забить больше в ворота соперника. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Должны были забивать ЦСКА больше. Настроение отличное. В первом тайме команда нервничала. Мы ещё не чемпионы», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Благодаря победе лидирующий в турнирной таблице РФПЛ «Спартак» за четыре тура до финиша увеличил отрыв от идущего на втором месте ЦСКА до 10 очков.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов