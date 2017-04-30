Федун: Настроение отличное, но «Спартак» должен был забивать ЦСКА больше

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«Должны были забивать ЦСКА больше. Настроение отличное. В первом тайме команда нервничала. Мы ещё не чемпионы», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Благодаря победе лидирующий в турнирной таблице РФПЛ «Спартак» за четыре тура до финиша увеличил отрыв от идущего на втором месте ЦСКА до 10 очков.