Комбаров сравнялся с Бубновым и Романцевым по количеству матчей за «Спартак»
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, приняв участие в матче с ЦСКА, сравнялся по количеству игр за
красно-белых с Олегом Романцевым и Александром Бубновым.
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В активе всех троих по 217 матчей за «Спартак».
Лидером по количеству матчей за «Спартак» является Фёдор Черенков, принявший участие в 494 матчах.
Матч 26-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак» завершился победой подопечных Массимо Карреры со счётом 2:1.
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