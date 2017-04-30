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30 апреля 2017, 19:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Комбаров сравнялся с Бубновым и Романцевым по количеству матчей за «Спартак»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, приняв участие в матче с ЦСКА, сравнялся по количеству игр за красно-белых с Олегом Романцевым и Александром Бубновым.

Защитник Спартака Дмитрий <span class=error>Комбаров</span> приняв участие в матче с ЦСКА сравнялся по количеству игр за <nobr>красно-белых</nobr> с Олегом <span class=error>Романцевым</span> и Александром Бубновым. Увеличить
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В активе всех троих по 217 матчей за «Спартак».

Лидером по количеству матчей за «Спартак» является Фёдор Черенков, принявший участие в 494 матчах.

Матч 26-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак» завершился победой подопечных Массимо Карреры со счётом 2:1.

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