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30 апреля 2017, 19:40 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Думаю, «Спартак» догнать уже нереально

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин после матча красно-белых с ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что команду Массимо Карреры уже вряд ли кто-то догонит в турнирной таблице.

Бывший главный тренер Спартака Валерий <span class=error>Карпин</span> после матча <nobr>красно-белых</nobr> с ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил что команду <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Карреры</span> уже вряд ли <nobr>кто-то </nobr>догонит в турнирной таблице. Увеличить
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«Спартак» опережает занимающий второе место ЦСКА на 10 очков за четыре тура до конца сезона.

— Думаю, здесь уже все ясно, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Карпин. — Завтра «Зенит» играет с «Томью», и питерцы обязаны побеждать. Но в таких условиях догнать «Спартак» уже нереально.

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов, Р. Зобнин) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
46′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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