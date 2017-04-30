Валерий Карпин: Думаю, «Спартак» догнать уже нереально

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«Спартак» опережает занимающий второе место ЦСКА на 10 очков за четыре тура до конца сезона.

— Думаю, здесь уже все ясно, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Карпин. — Завтра «Зенит» играет с «Томью», и питерцы обязаны побеждать. Но в таких условиях догнать «Спартак» уже нереально.