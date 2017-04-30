Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби
«Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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Кадровый вопрос
После первого дерби на неделе Виктор Гончаренко с таким неподдельным огорчением говорил о вынужденной замене Дзагоева, что казалось: неучастие Алана в матче со «Спартаком» — вопрос предрешённый. Тем не менее на разминку в воскресенье полузащитник
Главный «армеец» в девяти позициях повторил состав, разбиравший в среду на запчасти «Локомотив». Обе перестановки случились в обороне, одна плановая и одна
Спартаковские эскулапы к дерби № 1 поставили на ноги почти всех пациентов клубного лазарета. Не всем нашлось место в стартовом составе. Если Луиса Адриано Массимо Каррера определил сразу в основу, то Зе Луиш остался дожидаться своего шанса в запасе — до начала второго тайма. Ещё одну возможность проявить себя получил Попов — и, забегая наперёд, отмечу: воспользовался ею недурно.
Игра
Четвертьчасовую задержку матча («спасибо» этапу Формулы-1) футболисты компенсировали зрителю бурным стартом. Двух минут встречи не прошло, а
«Спартак» вызов принял — и понеслась развесёлая игра на встречных курсах. Фернандо примерялся к цели со стандарта, Зобнин беспокоил Акинфеева ударом с игры. Поначалу «армейцы» были острее, конкретнее в наступлении. После прострела Натхо едва не срезал мяч в свои ворота Таски. Плотный выстрел Витиньо не без труда парировал спартаковский кипер.
В восторг
На выручку
В перерыве оба тренера, не сговариваясь, произвели по замене — что характерно, атакующей направленности. Луис Адриано уступил место на передовой Зе Луишу, тогда как у ЦСКА номинального бека Набабкина сменил более привычный к наступательным операциям Тошич. Хозяева агрессивнее пошли вперёд — и пропустили встречный удар. Васин в течение нескольких секунд побывал в шкуре героя и антигероя дня. Именно Виктор не пустил мяч за белую линию после прорыва Луиша, но вместо того, чтобы отфутболить «Красаву» куда подальше, замешкался и позволил себя обокрасть Зобнину. А там и Попов подоспел, записав на свой счёт вторую результативную передачу в дерби. За неполный час «армейцы» пропустили столько же мячей, сколько за восемь предыдущих туров.
В
Игра ещё больше раскрылась, и с интервалом в несколько минут команды обменялись убойными моментами. Феноменальный двойной сейв совершил Игорь Акинфеев — сначала отбил удар в упор Зобнина, а следом выгреб мяч
За пять минут до финального свистка возник повод вспомнить о «нефартовости» Промеса в дерби. Всем актуальным участникам РФПЛ быстроногий голландец забивал — кроме ЦСКА. Не забил и на сей раз. После быстрого отрыва Квинси от Тошича за хозяев «сыграла» стойка.
Шесть минут добавил к основному времени Владислав Безбородов — следствие двух остановок матча
Два года назад ЦСКА «поздравил» «Спартак» с новосельем собственной победой.
Судейство
В первый раз болельщики обеих команд напряглись после назначения на «междусобойчик» судьи из Петербурга. Второй — после «пенальтического хет-трика» Безбородова в Каспийске посреди недели. Работа рефери в дерби в любом случае рассматривалась бы пристально обоими противоборствующими лагерями, а последние события ещё больше заострили внимание на человеке со свистком.
К чести рефери, в целом и общем он справился со своими обязанностями. Игру Безбородов вёл чётко и уверенно — откровенную грубость пресекал, оставаясь при этом в тени главных действующих лиц. Возможно, рефери недодал гостям одну карточку — за опасный подкат Глушакова под Вернблума — но на исход матча это не повлияло. По крайней мере — напрямую.
|30.04.2017 17:15
|Зрители 27352
|основной раунд: 26-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
- Вышел из игры
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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