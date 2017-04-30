Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби

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Кадровый вопрос

После первого дерби на неделе Виктор Гончаренко с таким неподдельным огорчением говорил о вынужденной замене Дзагоева, что казалось: неучастие Алана в матче со «Спартаком» — вопрос предрешённый. Тем не менее на разминку в воскресенье полузащитник красно-синих вышел в числе первых одиннадцати. О перенесённом повреждении напоминал тейп на задней поверхности бедра игрока. Замена произошла уже после публикации стартового протокола и объявления составов. Расстроенный Дзагоев отправился в ложу прессы, а Набабкин — на газон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Что бы это значило?) <a href="https://t.co/SeUWADXWPp">pic.twitter.com/SeUWADXWPp</a></p>— Олег Лы́сенко (@o_lysenko) <a href="https://twitter.com/o_lysenko/status/858682492894814208">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Главный «армеец» в девяти позициях повторил состав, разбиравший в среду на запчасти «Локомотив». Обе перестановки случились в обороне, одна плановая и одна форс-мажорная. Самый возрастной игрок команды Игнашевич присел на лавочку — Василий Березуцкий с неё поднялся. Левого защитника/полузащитника изначально должен был исполнять Головин, но после экстренного размена Дзагоева на Набабкина расположился на более привычной позиции в центре поля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Смуглянка!??? <a href="https://t.co/gsysIR3Rbf">pic.twitter.com/gsysIR3Rbf</a></p>— Олег Лы́сенко (@o_lysenko) <a href="https://twitter.com/o_lysenko/status/858680073217597440">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Спартаковские эскулапы к дерби № 1 поставили на ноги почти всех пациентов клубного лазарета. Не всем нашлось место в стартовом составе. Если Луиса Адриано Массимо Каррера определил сразу в основу, то Зе Луиш остался дожидаться своего шанса в запасе — до начала второго тайма. Ещё одну возможность проявить себя получил Попов — и, забегая наперёд, отмечу: воспользовался ею недурно.

Игра

Четвертьчасовую задержку матча («спасибо» этапу Формулы-1) футболисты компенсировали зрителю бурным стартом. Двух минут встречи не прошло, а красно-синие сектора уже распалились. В ходе первой атаки ЦСКА не раз и даже не два мог открыть счёт, но с ударами Алексея Березуцкого и Ионова Ребров справился, а Головин самостоятельно упустил свой шанс. Супершанс!

«Спартак» вызов принял — и понеслась развесёлая игра на встречных курсах. Фернандо примерялся к цели со стандарта, Зобнин беспокоил Акинфеева ударом с игры. Поначалу «армейцы» были острее, конкретнее в наступлении. После прострела Натхо едва не срезал мяч в свои ворота Таски. Плотный выстрел Витиньо не без труда парировал спартаковский кипер.

В восторг красно-белую трибуну привёл Луис Адриано. Полчаса бразильский голеадор был незаметен на поле — и тем самым, похоже, «приспал» сторожей. Неприятность на хозяйскую голову свалилась с проблемного фланга. Головин не угнался за Поповым, а Василий Березуцкий не уследил за единственным центрфорвардом гостей. Двенадцатому номеру «Спартака» не составило труда с нескольких метров переиграть Акинфеева.

На выручку красно-синим пришёл стандарт. Как всегда активный Фернандес вынудил сфолить Комбарова, а Березуцкий № 6 классно пробил головой после навеса Натхо. В данном случае недоработал Глушаков. Капитан красно-белых не успел накрыть стоппера ЦСКА.

В перерыве оба тренера, не сговариваясь, произвели по замене — что характерно, атакующей направленности. Луис Адриано уступил место на передовой Зе Луишу, тогда как у ЦСКА номинального бека Набабкина сменил более привычный к наступательным операциям Тошич. Хозяева агрессивнее пошли вперёд — и пропустили встречный удар. Васин в течение нескольких секунд побывал в шкуре героя и антигероя дня. Именно Виктор не пустил мяч за белую линию после прорыва Луиша, но вместо того, чтобы отфутболить «Красаву» куда подальше, замешкался и позволил себя обокрасть Зобнину. А там и Попов подоспел, записав на свой счёт вторую результативную передачу в дерби. За неполный час «армейцы» пропустили столько же мячей, сколько за восемь предыдущих туров.

В мини-паузе после «налёта» В. Березуцкого на Джикию Гончаренко успел и атаку освежить, заменив Ионова на Оланаре, и дать инструкци Вернблуму. Содержание последних несложно было угадать. Швед не раз забивал важные мячи, вспоминая бомбардирскую молодость. Вот и на сей раз он двинул вперёд, перепоручив опорную зону Натхо.

Игра ещё больше раскрылась, и с интервалом в несколько минут команды обменялись убойными моментами. Феноменальный двойной сейв совершил Игорь Акинфеев — сначала отбил удар в упор Зобнина, а следом выгреб мяч из-под ног у Луиша. В ответном выпаде Витиньо уже обежал Реброва и целил в пустые ворота. На беду хозяев, Джикия догнал и выбил мяч.

За пять минут до финального свистка возник повод вспомнить о «нефартовости» Промеса в дерби. Всем актуальным участникам РФПЛ быстроногий голландец забивал — кроме ЦСКА. Не забил и на сей раз. После быстрого отрыва Квинси от Тошича за хозяев «сыграла» стойка.

Шесть минут добавил к основному времени Владислав Безбородов — следствие двух остановок матча из-за использования зрителями пиротехники. Однако избежать первого домашнего поражения в чемпионате на «ВЭБ-Арене» ЦСКА не сумел.

Два года назад ЦСКА «поздравил» «Спартак» с новосельем собственной победой. Красно-белые вернули красно-синим должок.

Судейство

В первый раз болельщики обеих команд напряглись после назначения на «междусобойчик» судьи из Петербурга. Второй — после «пенальтического хет-трика» Безбородова в Каспийске посреди недели. Работа рефери в дерби в любом случае рассматривалась бы пристально обоими противоборствующими лагерями, а последние события ещё больше заострили внимание на человеке со свистком.

К чести рефери, в целом и общем он справился со своими обязанностями. Игру Безбородов вёл чётко и уверенно — откровенную грубость пресекал, оставаясь при этом в тени главных действующих лиц. Возможно, рефери недодал гостям одну карточку — за опасный подкат Глушакова под Вернблума — но на исход матча это не повлияло. По крайней мере — напрямую.