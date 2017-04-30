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30 апреля 2017, 19:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби

«Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ.

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Кадровый вопрос

После первого дерби на неделе Виктор Гончаренко с таким неподдельным огорчением говорил о вынужденной замене Дзагоева, что казалось: неучастие Алана в матче со «Спартаком» — вопрос предрешённый. Тем не менее на разминку в воскресенье полузащитник красно-синих вышел в числе первых одиннадцати. О перенесённом повреждении напоминал тейп на задней поверхности бедра игрока. Замена произошла уже после публикации стартового протокола и объявления составов. Расстроенный Дзагоев отправился в ложу прессы, а Набабкин — на газон.

Главный «армеец» в девяти позициях повторил состав, разбиравший в среду на запчасти «Локомотив». Обе перестановки случились в обороне, одна плановая и одна форс-мажорная. Самый возрастной игрок команды Игнашевич присел на лавочку — Василий Березуцкий с неё поднялся. Левого защитника/полузащитника изначально должен был исполнять Головин, но после экстренного размена Дзагоева на Набабкина расположился на более привычной позиции в центре поля.

Спартаковские эскулапы к дерби № 1 поставили на ноги почти всех пациентов клубного лазарета. Не всем нашлось место в стартовом составе. Если Луиса Адриано Массимо Каррера определил сразу в основу, то Зе Луиш остался дожидаться своего шанса в запасе — до начала второго тайма. Ещё одну возможность проявить себя получил Попов — и, забегая наперёд, отмечу: воспользовался ею недурно.

Игра

Четвертьчасовую задержку матча («спасибо» этапу Формулы-1) футболисты компенсировали зрителю бурным стартом. Двух минут встречи не прошло, а красно-синие сектора уже распалились. В ходе первой атаки ЦСКА не раз и даже не два мог открыть счёт, но с ударами Алексея Березуцкого и Ионова Ребров справился, а Головин самостоятельно упустил свой шанс. Супершанс!

«Спартак» вызов принял — и понеслась развесёлая игра на встречных курсах. Фернандо примерялся к цели со стандарта, Зобнин беспокоил Акинфеева ударом с игры. Поначалу «армейцы» были острее, конкретнее в наступлении. После прострела Натхо едва не срезал мяч в свои ворота Таски. Плотный выстрел Витиньо не без труда парировал спартаковский кипер.

В восторг красно-белую трибуну привёл Луис Адриано. Полчаса бразильский голеадор был незаметен на поле — и тем самым, похоже, «приспал» сторожей. Неприятность на хозяйскую голову свалилась с проблемного фланга. Головин не угнался за Поповым, а Василий Березуцкий не уследил за единственным центрфорвардом гостей. Двенадцатому номеру «Спартака» не составило труда с нескольких метров переиграть Акинфеева.

На выручку красно-синим пришёл стандарт. Как всегда активный Фернандес вынудил сфолить Комбарова, а Березуцкий № 6 классно пробил головой после навеса Натхо. В данном случае недоработал Глушаков. Капитан красно-белых не успел накрыть стоппера ЦСКА.

В перерыве оба тренера, не сговариваясь, произвели по замене — что характерно, атакующей направленности. Луис Адриано уступил место на передовой Зе Луишу, тогда как у ЦСКА номинального бека Набабкина сменил более привычный к наступательным операциям Тошич. Хозяева агрессивнее пошли вперёд — и пропустили встречный удар. Васин в течение нескольких секунд побывал в шкуре героя и антигероя дня. Именно Виктор не пустил мяч за белую линию после прорыва Луиша, но вместо того, чтобы отфутболить «Красаву» куда подальше, замешкался и позволил себя обокрасть Зобнину. А там и Попов подоспел, записав на свой счёт вторую результативную передачу в дерби. За неполный час «армейцы» пропустили столько же мячей, сколько за восемь предыдущих туров.

В мини-паузе после «налёта» В. Березуцкого на Джикию Гончаренко успел и атаку освежить, заменив Ионова на Оланаре, и дать инструкци Вернблуму. Содержание последних несложно было угадать. Швед не раз забивал важные мячи, вспоминая бомбардирскую молодость. Вот и на сей раз он двинул вперёд, перепоручив опорную зону Натхо.

Игра ещё больше раскрылась, и с интервалом в несколько минут команды обменялись убойными моментами. Феноменальный двойной сейв совершил Игорь Акинфеев — сначала отбил удар в упор Зобнина, а следом выгреб мяч из-под ног у Луиша. В ответном выпаде Витиньо уже обежал Реброва и целил в пустые ворота. На беду хозяев, Джикия догнал и выбил мяч.

За пять минут до финального свистка возник повод вспомнить о «нефартовости» Промеса в дерби. Всем актуальным участникам РФПЛ быстроногий голландец забивал — кроме ЦСКА. Не забил и на сей раз. После быстрого отрыва Квинси от Тошича за хозяев «сыграла» стойка.

Шесть минут добавил к основному времени Владислав Безбородов — следствие двух остановок матча из-за использования зрителями пиротехники. Однако избежать первого домашнего поражения в чемпионате на «ВЭБ-Арене» ЦСКА не сумел.

Два года назад ЦСКА «поздравил» «Спартак» с новосельем собственной победой. Красно-белые вернули красно-синим должок.

Судейство

В первый раз болельщики обеих команд напряглись после назначения на «междусобойчик» судьи из Петербурга. Второй — после «пенальтического хет-трика» Безбородова в Каспийске посреди недели. Работа рефери в дерби в любом случае рассматривалась бы пристально обоими противоборствующими лагерями, а последние события ещё больше заострили внимание на человеке со свистком.

К чести рефери, в целом и общем он справился со своими обязанностями. Игру Безбородов вёл чётко и уверенно — откровенную грубость пресекал, оставаясь при этом в тени главных действующих лиц. Возможно, рефери недодал гостям одну карточку — за опасный подкат Глушакова под Вернблума — но на исход матча это не повлияло. По крайней мере — напрямую.

30.04.2017 17:15 Зрители 27352 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов, Р. Зобнин) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
46′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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