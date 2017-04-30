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30 апреля 2017, 19:18 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал гостевую победу над столичным ЦСКА со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на «Арене ЦСКА».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу <nobr>красно-белых.</nobr> Увеличить
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В составе красно-белых мячи забили Луис Адриано (31-я минута) и Денис Глушаков (51). У армейцев отличился Алексей Березуцкий (45).

«Спартак» набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. За четыре тура до конца первенства красно-белые лидируют и опережают идущий четвертым «Краснодар» (игра в запасе) на 16 очков, в оставшихся пяти матчах краснодарцы смогут набрать максимум 15 баллов.

ЦСКА проиграл в чемпионате впервые с 29 октября 2016 года, тогда армейцы в матче 12-го тура в гостях уступили также «Спартаку» (1:3). Кроме того, это поражение стало первым для ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко.

Армейцы с 50 очками после 26 игр занимают второе место. На третьей строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (49 очков), который свою встречу 26-го тура проведет 1 мая в Томске против местной «Томи».

В следующем туре «Спартак» 6 мая примет «Томь», ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с пермским «Амкаром».

30.04.2017 17:15 основной раунд: 26-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
45′ Алексей Березуцкий (Б. Натхо) 6
12 де Соуза Луиз Адриану (И. Попов, Р. Зобнин) 32′
8 Денис Глушаков (И. Попов) 51′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
Понтус Вернблум 3
55′ 90′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
46′ Кирилл Набабкин 14
89′ Зоран Тошич 7
64′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко 90+1′
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия 45+1′
35 Сердар Таски
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
71 Ивелин Попов 84′
7 Джано Ананидзе
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Новый рекорд посещаемости стадиона «Арена ЦСКА» установлен во встрече 26-го тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и «Спартаком». Как сообщает пресс-служба красно-синих, на матче присутствуют 27 352 зрителя.
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