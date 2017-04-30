«Спартак» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

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В составе красно-белых мячи забили Луис Адриано (31-я минута) и Денис Глушаков (51). У армейцев отличился Алексей Березуцкий (45).

«Спартак» набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. За четыре тура до конца первенства красно-белые лидируют и опережают идущий четвертым «Краснодар» (игра в запасе) на 16 очков, в оставшихся пяти матчах краснодарцы смогут набрать максимум 15 баллов.

ЦСКА проиграл в чемпионате впервые с 29 октября 2016 года, тогда армейцы в матче 12-го тура в гостях уступили также «Спартаку» (1:3). Кроме того, это поражение стало первым для ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко.

Армейцы с 50 очками после 26 игр занимают второе место. На третьей строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (49 очков), который свою встречу 26-го тура проведет 1 мая в Томске против местной «Томи».

В следующем туре «Спартак» 6 мая примет «Томь», ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с пермским «Амкаром».