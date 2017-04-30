Азмун — в атаке «Ростова» на матч с «Амкаром»
Определились стартовые составы «Ростова» и «Амкара» на очный матч в 26-м туре чемпионата России.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С первых минут в составе ростовчан на поле появится нападающий Сердар Азмун.
«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Симич, Гацкан, Нобоа, Полоз, Байрамян, Препелицэ, Азмун.
Запасные: Комиссаров, Гошев, Киреев, Могилевец, Ерохин, Бухаров.
«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Костюков, Гол, Баланович, Йовичич, Гасилин.
Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Комолов, Гиголаев, Хурцидзе, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Шиндер, Бодул.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter