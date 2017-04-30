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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29603307/
30 апреля 2017, 19:12 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Азмун — в атаке «Ростова» на матч с «Амкаром»

Определились стартовые составы «Ростова» и «Амкара» на очный матч в 26-м туре чемпионата России.

Определились стартовые составы Ростова и <span class=error>Амкара</span> на очный матч в 26-м туре чемпионата России. Увеличить
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С первых минут в составе ростовчан на поле появится нападающий Сердар Азмун.

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Симич, Гацкан, Нобоа, Полоз, Байрамян, Препелицэ, Азмун.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Киреев, Могилевец, Ерохин, Бухаров.

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Костюков, Гол, Баланович, Йовичич, Гасилин.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Комолов, Гиголаев, Хурцидзе, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Шиндер, Бодул.

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