Матч ЦСКА — «Спартак» установил новый рекорд «Арены ЦСКА» по посещаемости
МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Новый рекорд посещаемости стадиона «Арена ЦСКА» установлен во встрече 26-го тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и «Спартаком». Как сообщает
пресс-служба красно-синих, на матче присутствуют 27 352 зрителя.
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Стадион ЦСКА располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком». «Внешэкономбанк» инвестировал в строительство стадиона $240 млн, предоставив ЦСКА кредит (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.
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