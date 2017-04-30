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30 апреля 2017, 18:25 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Матч ЦСКА — «Спартак» установил новый рекорд «Арены ЦСКА» по посещаемости

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Новый рекорд посещаемости стадиона «Арена ЦСКА» установлен во встрече 26-го тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и «Спартаком». Как сообщает пресс-служба красно-синих, на матче присутствуют 27 352 зрителя.

Как сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <nobr>красно-синих</nobr> на матче присутствуют 27 352 зрителя. Увеличить
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До этого рекорд принадлежал матчу-открытию стадиона в рамках шестого тура чемпионата России, в котором армейцы принимали грозненский «Терек» (3:0). Эту игру посетило 26 420 болельщиков. При этом вместимость арены составляет 30 тысяч человек.

Стадион ЦСКА располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком». «Внешэкономбанк» инвестировал в строительство стадиона $240 млн, предоставив ЦСКА кредит (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.

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МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Конная полиция в проезде Березовой рощи у стадиона «Арена ЦСКА» разогнала фанатов футбольных клубов ЦСКА и «Спартак», предотвратив масштабную драку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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