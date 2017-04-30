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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29602586/
30 апреля 2017, 17:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дерби ЦСКА — «Спартак» начнётся на 15 минут позже запланированного

Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 26-м туре российской Премьер-Лиги было перенесено на 15 минут и начнётся в 17:15 по московскому времени.

Московское дерби между ЦСКА и Спартаком в 26-м туре российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> было перенесено на 15 минут и начнётся в 17:15 по московскому времени. Увеличить
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Ранее стало известно, что трансляция матча на телеканале «Матч ТВ» начнётся в 16:45 по московскому времени. Задержка связана с тем, что канал намерен до конца показать Гран-при России Формулы-1, которое началось в 15:00 мск. Гонка в Сочи затянулась из-за ряда дорожных инцидентов.
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Конная полиция разогнала фанатов «Спартака» и ЦСКА, предотвратив драку

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Конная полиция в проезде Березовой рощи у стадиона «Арена ЦСКА» разогнала фанатов футбольных клубов ЦСКА и «Спартак», предотвратив масштабную драку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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