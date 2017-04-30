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Ранее стало известно, что трансляция матча на телеканале «Матч ТВ» начнётся в 16:45 по московскому времени. Задержка связана с тем, что канал намерен до конца показать Гран-при России Формулы-1, которое началось в 15:00 мск. Гонка в Сочи затянулась из-за ряда дорожных инцидентов.