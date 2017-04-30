Дерби ЦСКА — «Спартак» начнётся на 15 минут позже запланированного
Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 26-м туре российской
Премьер-Лиги было перенесено на 15 минут и начнётся в 17:15 по московскому времени.
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Ранее стало известно, что трансляция матча на телеканале «Матч ТВ» начнётся в 16:45 по московскому времени. Задержка связана с тем, что канал намерен до конца показать
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