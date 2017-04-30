«Уфа» благодаря голу на 93-й минуте обыграла «Арсенал»
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. «Уфа» одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
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Единственный мяч в компенсированное время (на 93-й минуте) забил Александр Сухов.
«Уфа» прервала свою безвыигрышную серию в чемпионате из шести матчей и с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» имеет в активе 21 очко и располагается на 14-й строчке.
В следующем матче «Уфа» 7 мая на выезде сыграет с казанским «Рубином», «Арсенал» днем ранее примет «Ростов».
Главные тренеры
|Сергей Семак
|Сергей Кирьяков
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|5
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|0
|9
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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