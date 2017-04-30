«Уфа» благодаря голу на 93-й минуте обыграла «Арсенал»

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Единственный мяч в компенсированное время (на 93-й минуте) забил Александр Сухов.

«Уфа» прервала свою безвыигрышную серию в чемпионате из шести матчей и с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» имеет в активе 21 очко и располагается на 14-й строчке.

В следующем матче «Уфа» 7 мая на выезде сыграет с казанским «Рубином», «Арсенал» днем ранее примет «Ростов».