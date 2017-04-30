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30 апреля 2017, 16:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Уфа» благодаря голу на 93-й минуте обыграла «Арсенал»

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. «Уфа» одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Уфа прервала свою безвыигрышную серию в чемпионате из шести матчей и с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Увеличить
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Единственный мяч в компенсированное время (на 93-й минуте) забил Александр Сухов.

«Уфа» прервала свою безвыигрышную серию в чемпионате из шести матчей и с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» имеет в активе 21 очко и располагается на 14-й строчке.

В следующем матче «Уфа» 7 мая на выезде сыграет с казанским «Рубином», «Арсенал» днем ранее примет «Ростов».

30.04.2017 14:30 основной раунд: 26-й тур Нефтяник
Уфа 1:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Кирьяков
Голы
90+3′ Александр Сухов (В. Кротов) 33
Составы
Гиорги Шелия 88
Александр Сухов 33
Боян Йокич 5
28′ Павел Аликин (к) 3
Алексей Никитин 4
Кэтэлин Карп 93
Дмитрий Стоцкий 39
Иван Пауревич 19
76′ Азамат Засеев 13
Владимир Зубарев 60
82′ Иван Обляков 98
Вячеслав Кротов 57
90′ Силвестр Игбун 44
Дмитрий Живоглядов 17
25 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
98 Михаил Александров
6 Максим Беляев
21 Херсон Вергара 88′
26 Мусса Думбья
88 Игорь Шевченко
62 Александру Бурчану
13 Стоппила Сунзу 45′
71 Александр Денисов
18 Никита Бурмистров 83′
39 Игорь Горбатенко
78 Илья Максимов 57′
19 Федерико Иван Расич
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
5 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 0
9 Угловые 2
13 Фолы 11
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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