Конная полиция разогнала фанатов «Спартака» и ЦСКА, предотвратив драку
МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Конная полиция в проезде Березовой рощи у стадиона «Арена ЦСКА» разогнала фанатов футбольных клубов ЦСКА и «Спартак», предотвратив масштабную драку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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Матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» пройдет на «Арене ЦСКА» в воскресенье. На игре ожидается более 20 тысяч зрителей.
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