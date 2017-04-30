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30 апреля 2017, 17:19 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Конная полиция разогнала фанатов «Спартака» и ЦСКА, предотвратив драку

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Конная полиция в проезде Березовой рощи у стадиона «Арена ЦСКА» разогнала фанатов футбольных клубов ЦСКА и «Спартак», предотвратив масштабную драку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и Спартаком пройдет на Арене ЦСКА в воскресенье начало — 17:00 мск. Увеличить
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Матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» пройдет на «Арене ЦСКА» в воскресенье. На игре ожидается более 20 тысяч зрителей.

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