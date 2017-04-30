«Уфа» — «Арсенал» (Тула): стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РФПЛ «Уфа» — «Арсенал» (Тула).
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Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник».
«Уфа»: Шелия, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев, Пауревич, Сухов, Стоцкий, Игбун, Карп, Обляков.
«Арсенал» (Тула): Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александров, Бурмистров, Максимов, Бурчану, Думбия, Шевченко.
Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
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